嘉市府臨時人員陳屍住處 30日解剖釐清死因
嘉義市政府臨時人員吳姓男子今天陳屍在家中，檢警下午相驗，因吳男昨天曾跌倒造成後腦腫脹，有腦震盪情況，因外傷初判非致命傷，將於30日解剖，以釐清死因。
檢警表示，現年59歲吳男今年3月起在嘉義市政府擔任臨時人員，主要負責中正等公園的巡察、清理等工作，昨天上午不慎在中正公園跌倒，造成後腦腫脹、背部擦挫傷，前往醫院治療，研判有腦震盪情況，醫院安排今天進一步檢查。
檢警指出，吳男上午沒有前往公園巡察，同事察覺有異，便前往其住家查訪，發現吳男倒臥在住家房間門口地上，立即通報119，救護人員趕抵，發現吳男已明顯死亡；現場無打鬥及外力介入痕跡。
檢警下午會同法醫進行相驗，檢方初步認為後腦腫脹並非致命傷，預計30日進行解剖，以釐清死因。
嘉義市政府建設處將協助吳男家屬處理其後事相關事宜。
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