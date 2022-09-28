收錢近距槍殺「館長」未成 寶和會操盤手、槍手判賠327萬

館長陳之漢前年在自身經營的健身房前，被近距離開3槍受重傷，檢警發現是竹聯幫和堂寶和會組長施俊吉以25萬元為代價，指揮槍手劉丞浩開槍，刑事部分二審日前判施16年、劉15年6月；民事部分，新北地方法院判兩人需連帶賠327萬餘元。

劉丞浩前年8月朝館長開三槍，檢警查出指揮操盤的是竹聯寶和會大組長施俊吉，館長向兩人求償兩千萬，新北地院今判需賠償327萬餘元。圖／報系資料照

館長主張，寶和會因不明原因，受託槍擊他，由施俊吉負責籌劃、劉丞浩擔任槍手。劉丞浩先加入他在林口經營的健身房勘查地形，並以無故觸摸館長身體、藉故不滿健身房服務等問題與館長發生爭吵、製造事端，且劉每次離開健身房，都會驅車前往施俊吉的住處，商討後續作案方式。

館長事後透過網路直播，表示將對劉丞浩提告、請求賠償，施俊吉見時機成熟，命令劉丞浩執行槍擊任務；劉也告知友人幫忙照顧家人，並傳訊「你覺得有可能嗎？成魔之路！」表示犯案的決心。

劉丞浩在案發當晚搭計程車前往健身房，並在車內飲用啤酒壯膽；隔日凌晨埋伏在健身房對面，見館長和助理一同步出健身房，即穿越馬路，近距離朝館長開3槍，導致館長股骨開放性骨折、右臂、右大腿、小腿、腳踝開放性傷口，大量出血危及生命，送醫救治幸免於亡。

館長要求施俊吉與劉丞浩連帶賠償他醫療費、看護費、精神賠償等共1931萬餘元。劉丞浩則稱，他並非受施俊吉所指示槍擊，是因私人恩怨；施俊吉亦稱，他與館長互無恩怨，並無動機要指示劉丞浩開槍。

法官依據刑事一審資料查詢，認定確實是施俊吉唆使劉丞浩開槍，但法官認為館長求償金額過高，判施俊吉與劉丞浩需連帶賠償館長327萬餘元。

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