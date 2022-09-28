槍擊天道盟分會長犯嫌去年持槍搶新屋超商 僅得手3萬

天道盟太陽會新竹分會長8月遭槍擊，新竹警方昨在桃園逮槍手宋姓男子，發現他就是去年在新屋持槍搶劫超商ATM、遭通緝的黑衣男，當時他搶走51萬元補鈔匣但打不開，僅得手3萬元便逃之夭夭；楊梅分局指出，犯嫌將由桃園地檢署提訊，起獲槍支是否用在搶超商，有待鑑定釐清。

警方調查，43歲宋姓男子去年10月25日上午戴鴨舌帽、著黑衣，持手槍尾隨保全人員進新屋區中山東路超商ATM補鈔，先向錢箱開1槍後恫喝2名保全後，搶走內含51萬8000元補鈔匣，全程僅40秒，隨後開車到新屋區中華路1382號棄車。

宋男為躲避查緝，潑灑汽油焚毀車輛，但因打不開補鈔匣，只挖出3萬元後便將錢箱棄置在一旁埤塘，警方循線追查後，順利回收剩餘款項；宋後來經一名男性友人開車接應，女友提供藏身處，讓他陸續藏匿、潛逃到新北、台北一帶，直到昨天落網；兩名共犯案發後也已查緝到案。