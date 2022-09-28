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持刀客搶超商得手1790元 北市警20分鐘內火速逮人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市一處超商凌晨遭一名男子持刀搶錢，犯嫌手持尖刀要求店員交付收銀機內現金，得手1790元後逃逸，警方獲報後火速追查，案發20分鐘內即查獲楊姓犯嫌，詢後依強盜罪嫌將楊男送辦。

楊男持刀搶超商。記者李隆揆／翻攝
楊男持刀搶超商。記者李隆揆／翻攝

警方調查，22歲楊男今晨2時許帶著尖刀進入位於台北市中山區民族西、中山北路口的超商，脅迫店員交出收銀機內全部現金，店員見楊男手持利器，只好配合，交出1790元現金，楊男得手後逃逸。

警方2時7分獲報後派員追查，2時20分即在案發地點旁的花博公園周遭發現楊男蹤跡，旋即圍捕查獲楊男到案。

楊男見難逃法網，坦承犯行，供稱生活困頓、經濟拮据，尚有欠款無力償還，所以犯案，他曾涉毒品、詐欺案，警方不排除楊男因前案欠款。

警方表示，楊男稱尖刀及贓款都丟在花博公園草叢中，事後押人前往尋找，卻僅找到做案用尖刀，查無贓款下落，全案詢後依強盜罪嫌將楊男送辦。

警方呼籲，商家如遇到類似情況應冷靜，記下歹徒特徵及逃逸方向，切勿激怒歹徒或以命相搏，避免造成危害。

警方查扣楊男作案用尖刀。記者李隆揆／翻攝
警方查扣楊男作案用尖刀。記者李隆揆／翻攝

贓款 強盜 超商

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