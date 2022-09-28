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高雄女騎士藏毒呼嚨警是「減肥包」 檢驗後遭狠打臉

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄32歲陳姓女子有毒品前科，日前凌晨獨自騎車外出，因闖紅燈遭警攔查，追查之下，竟發現陳女隨身攜帶疑似毒品咖啡包，當下她否認，還辯說「是減肥包」，經檢驗呈現二級毒品陽性反應打臉說詞，警詢後，將她依毒品危害防制條例移送。

仁武警分局大華派出所員警9月25日凌晨1時許，巡邏行經鳥松區中正路與忠仁路口時，發現陳女騎車闖紅燈，警見狀上前攔查，當下她神情緊張，還不斷哀求員警「拜託不要開我單」、「我停紅燈」，此舉令警起疑。

據了解，陳女有多項毒品前科，警方還發現她的隨身包內裝有兩包疑似毒咖啡包；進一步追問「這是什麼？咖啡包對不對？」，她矢口否認，更堅稱是朋友送的「減肥包」。

為自證清白，陳女與警方回到派出所釐清包裝物品，經檢驗後呈二級毒品陽性反應，才令她百口莫辯，警詢後，將人依毒品危害防制條例移送偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄32歲陳姓女子有毒品前科，日前凌晨獨自騎車外出，因闖紅燈遭警攔查，後又查出毒品，遭警依法送辦。記者陳弘逸／翻攝
高雄32歲陳姓女子有毒品前科，日前凌晨獨自騎車外出，因闖紅燈遭警攔查，後又查出毒品，遭警依法送辦。記者陳弘逸／翻攝
高雄32歲陳姓女子有毒品前科，日前凌晨獨自騎車外出，因闖紅燈遭警攔查，後又查出毒品，遭警依法送辦。記者陳弘逸／翻攝
高雄32歲陳姓女子有毒品前科，日前凌晨獨自騎車外出，因闖紅燈遭警攔查，後又查出毒品，遭警依法送辦。記者陳弘逸／翻攝

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