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天道盟分會長中8槍 警破案逮人起獲槍彈

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

天道盟太陽會新竹分會長戴姓男子8月底在家門口遭一名蒙面男子衝至門口朝屋內連開10槍，戴身中8槍，槍手開車逃逸棄置桃園市偏僻道路，並潑汽油燒車；警方查出一名宋姓男子涉有重嫌，27日到宋在宜蘭的藏身處將其逮捕，起獲作案用槍枝，警詢後依殺人未遂罪嫌法辦，檢方認宋有逃亡串證之虞，今向法院聲請羈押禁見。

綽號「南寮國」的49歲戴男是天道盟太陽會新竹分會長，8月30日上午與小舅子開車送小孩上學，近8點返回新竹市南寮住家，兩人開啟鐵捲門剛入屋，一名穿黑衣男子從約30公尺外衝至門口，朝屋內連開10槍，戴身中8槍，腹部3槍、右大腿3槍及左小腿2槍，小舅子從門口倉皇逃出，戴經送醫無生命危險。

槍手隨即跑回汽車駛離，警方調監視器，在桃園中正東路發現這輛車，燒到剩骨架，布滿灰燼，因現場偏僻、雜草叢生，周邊住宅均拆遷，現場附近沒有監視器，槍手也沒有攜帶手機，案情一度膠著。警方懷疑有人接應，但追查困難，且該車是層層轉手的權利車，車主未曾開過，不知使用者。

警方隨即與桃園、宜蘭、刑事局、新竹市刑大組成專案小組，花費近一個月時間調閱千支監視器及清查相關事證，並使用科技設備，鎖定43歲宋男涉案，疑做案後逃竄至宜蘭，大批員警荷槍實彈26日前往宋位於宜蘭的藏身處埋伏，昨晨5點拂曉出擊，破門攻入屋內，將熟睡搞不清楚狀況的宋逮捕，於桌下抽屜起獲一把制式克拉克手槍與子彈7顆。

據悉，宋男有槍砲、強盜前科，也是天道盟分子，警詢時他失口否認犯行，對警方提出的各項指控與犯案動機全部都稱「不知道、不是我，槍是撿到的」，警方認為宋詭辯，加上他另涉及去年桃園運鈔車搶案遭通緝，檢察官訊後認為向法官聲押禁見，至於查扣的手槍初步比對是犯案用的手槍。宋是個人恩怨還是利益糾紛買凶殺人，仍要由檢警進一步釐清當中。

大批員警荷槍實彈26日前往宋位於宜蘭的藏身處埋伏，昨晨5點拂曉出擊，破門攻入屋內，將熟睡搞不清楚狀況的宋逮捕，於桌下抽屜起獲一把制式克拉克手槍與子彈7顆。記者王駿杰／翻攝
大批員警荷槍實彈26日前往宋位於宜蘭的藏身處埋伏，昨晨5點拂曉出擊，破門攻入屋內，將熟睡搞不清楚狀況的宋逮捕，於桌下抽屜起獲一把制式克拉克手槍與子彈7顆。記者王駿杰／翻攝
警方逮捕疑涉南寮槍擊案的宋姓男子，警詢後依殺人未遂罪嫌法辦。記者王駿杰／翻攝
警方逮捕疑涉南寮槍擊案的宋姓男子，警詢後依殺人未遂罪嫌法辦。記者王駿杰／翻攝

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