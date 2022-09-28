台南轎車、燒烤店先後被開槍 男子疑討保護費不成被逮

台南市27歲蘇姓男子疑向南區一家PUB店索討保護費不成，26日清晨先朝路邊停放轎車開9槍洩憤後，店家事後得知在網路上向蘇嗆聲，今天凌晨12點多，蘇再到東區同一店家開的燒烤店天花板開1槍，蘇被台南市警六分局員警當場逮捕，查扣改造手槍1把 ，警方依涉及槍砲等罪嫌帶回調查。

據了解，蘇姓男子先於本月26日清晨先到台南市南區健康路一家PUB，疑要索討保護費不成後，朝附近停在路邊轎車開9槍，當時車上沒有人。PUB店家事後得知此事，在網路上向蘇嗆聲。