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台南轎車、燒烤店先後被開槍 男子疑討保護費不成被逮

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市27歲蘇姓男子疑向南區一家PUB店索討保護費不成，26日清晨先朝路邊停放轎車開9槍洩憤後，店家事後得知在網路上向蘇嗆聲，今天凌晨12點多，蘇再到東區同一店家開的燒烤店天花板開1槍，蘇被台南市警六分局員警當場逮捕，查扣改造手槍1把 ，警方依涉及槍砲等罪嫌帶回調查。

據了解，蘇姓男子先於本月26日清晨先到台南市南區健康路一家PUB，疑要索討保護費不成後，朝附近停在路邊轎車開9槍，當時車上沒有人。PUB店家事後得知此事，在網路上向蘇嗆聲。

蘇今天凌晨12點多，先向台南市警方表示要投案，但他投案之前，先到台南市東區一家燒烤店對天花板開1槍後不久，隨即被趕到現場的員警逮捕，警方並查扣1把改造手槍和空彈夾1個，蘇束手就擒。警方先依違反槍砲彈藥刀械管制罪嫌帶回調查，蘇拒絕夜間詢訊，今天上午將再詢問，查明蘇開槍的真正動機。

台南市東區一家燒烤店天花板被蘇姓男子涉嫌開槍，警方逮到人法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市東區一家燒烤店天花板被蘇姓男子涉嫌開槍，警方逮到人法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市27歲蘇姓男子涉嫌朝轎車和燒烤店開槍，被警方依槍砲罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市27歲蘇姓男子涉嫌朝轎車和燒烤店開槍，被警方依槍砲罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

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