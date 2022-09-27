毒蟲豪宅開趴PO照炫燿 花蓮警循線查獲販毒集團
花蓮有毒蟲吸毒開趴，直接將「吸嗨」的照片PO上網，手上還拿著毒品，打字寫下「跟林老師一起飛」，警方向上溯源，發現開飲料店的33歲陳男，利用飲料店紙箱裝毒品躲避追查，甚至熟客到店裡就能拿到毒品，行徑十分誇張。警方經長期蒐證攻堅，查獲販毒集團共6人，其中2人已被羈押。
警方根據線報，花蓮某豪宅經常辦吸毒趴，進出人口複雜，更從1張豪宅內吸毒炫耀照片擴大追查，立即成立專案小組展開偵辦，在現場起出製毒原料「2-胺基-5-硝基二苯酮」5.7公斤、毒品咖啡包包裝袋等證物，更意外發現用來裝箱毒品的紙箱，竟印有國內某知名飲料店名稱與商標。
警方針對該飲料店搜索，查獲陳嫌等人竟利用加盟知名飲料店的2樓製造、分裝毒品販賣，甚至熟客能直接至飲料店取貨，戕害民眾身心甚鉅，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌，移送花蓮地檢署複訊，向法院聲請羈押2嫌獲准。
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