毒蟲豪宅開趴PO照炫燿 花蓮警循線查獲販毒集團

花蓮有毒蟲吸毒開趴，直接將「吸嗨」的照片PO上網，手上還拿著毒品，打字寫下「跟林老師一起飛」，警方向上溯源，發現開飲料店的33歲陳男，利用飲料店紙箱裝毒品躲避追查，甚至熟客到店裡就能拿到毒品，行徑十分誇張。警方經長期蒐證攻堅，查獲販毒集團共6人，其中2人已被羈押。

警方根據線報，花蓮某豪宅經常辦吸毒趴，進出人口複雜，更從1張豪宅內吸毒炫耀照片擴大追查，立即成立專案小組展開偵辦，在現場起出製毒原料「2-胺基-5-硝基二苯酮」5.7公斤、毒品咖啡包包裝袋等證物，更意外發現用來裝箱毒品的紙箱，竟印有國內某知名飲料店名稱與商標。