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26歲男潛入空軍嘉義基地 遊蕩3小時原因成謎

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

26歲林姓男子24日晚間闖入嘉義縣水上鄉的空軍嘉義基地，於機庫前被發現，由於查無他竊取軍機事證、也還不清楚動機，嘉義地檢署以3萬元交保。據供稱，他起初在大門徘徊遭哨所驅趕，於是翻牆進入，最後走到20號機庫堡；檢方換算近3小時，但究竟從何翻牆、走過什麼地點都待釐清。

空軍第四聯隊表示，基地腹地大，暫查無男子翻牆的監視器畫面，事發後有檢視營區周邊可能翻牆的地點，也會要求內部加強巡查，只要一發現可疑人物，就馬上通報。嘉義基地一旁就是嘉義航空站，雖建築區域有區隔，共用飛機跑道。

已服役、無業的林姓男子，曾涉恐嚇罪等案但不起訴，他24日搭高鐵南下嘉義，再到水上的空軍嘉義基地，軍方約11點多，在20號機庫堡前面發現他。

他落網辯稱，當晚8點多，於基地門口被驅趕，於是才翻牆而入；對於闖入的原因，他稱，有販毒的友人告知，若可以拍到基地內飛機，毒品可以較便宜賣他。

不過他接受訊問，改口稱「要搭機去澎湖散心」，還告知辦案人員，可去向嘉義航空站求證，他有先去詢問機票的事；辦案人員懷疑他有無刺探軍情的動機，再追問是否接觸中國大陸，林吐露，因父親在廣東做生意，自己也曾去幫忙5年多，但後來生意失敗就返台。

林姓男子落網時身上沒有特殊攝影器材，他雖承認有拍3張照，不過軍方初步檢視手機，沒看到有拍營內照片；檢方偵訊後，依違反要塞堡壘地帶法、侵入軍事建築物罪嫌，以3萬元交保，究竟闖進營區是否刺探軍情，或有其他原因，都待釐清。

26歲林姓男子24日晚間涉闖入嘉義縣水上鄉的空軍嘉義基地，於機庫前被發現。記者林伯驊／攝影
26歲林姓男子24日晚間涉闖入嘉義縣水上鄉的空軍嘉義基地，於機庫前被發現。記者林伯驊／攝影
嘉義縣水上鄉的空軍嘉義基地，一旁緊鄰嘉義航空站，兩者共用跑道。記者林伯驊／攝影
嘉義縣水上鄉的空軍嘉義基地，一旁緊鄰嘉義航空站，兩者共用跑道。記者林伯驊／攝影

嘉義 空軍 建築

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