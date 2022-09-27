桃園軍營旁有大麻田！檢警查扣4200株擴大追查
桃園市檢警20日在龍潭區陸軍航空第601旅旁農地查獲大麻田，查扣4200多株大麻株，是國內史上查獲最大數量的大麻植栽案；警方表示，由於案情不單純，目前擴大追查中。
桃園市檢警調查，疑似為販毒集團的2名男子，在桃園市龍潭區陸軍航空第601旅旁承租農地栽種大麻，並雇用6名印尼籍女性逃逸移工負責澆水、採收。
警方接獲情資後，與刑事局等單位組成專案小組，在桃園地檢署指揮下，20日進行突襲搜索，查扣4200多株大麻株，以及乾燥大麻花及烘乾設備，8名涉案人也現場逮捕，檢方訊後聲押禁見獲准。
警方向中央社表示，這是目前國內史上查獲最大數量的大麻植栽案，市價應有新台幣數十億元，由於栽種規模龐大，檢方懷疑上游涉案人等不單純，目前正在擴大追查。
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