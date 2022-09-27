快訊

關鍵錄音帶曝光！府院被爆施壓介入鏡電視案 蘇貞昌否認

直播／疫情仍處高原期！今本土+45608 境外+242 病歿+28

張國煒辭去立榮航空董事長 代管立榮的階段性任務完成

桃園軍營旁有大麻田！檢警查扣4200株擴大追查

中央社／ 桃園27日電

桃園市檢警20日在龍潭區陸軍航空第601旅旁農地查獲大麻田，查扣4200多株大麻株，是國內史上查獲最大數量的大麻植栽案；警方表示，由於案情不單純，目前擴大追查中。

桃園市檢警調查，疑似為販毒集團的2名男子，在桃園市龍潭區陸軍航空第601旅旁承租農地栽種大麻，並雇用6名印尼籍女性逃逸移工負責澆水、採收。

警方接獲情資後，與刑事局等單位組成專案小組，在桃園地檢署指揮下，20日進行突襲搜索，查扣4200多株大麻株，以及乾燥大麻花及烘乾設備，8名涉案人也現場逮捕，檢方訊後聲押禁見獲准。

警方向中央社表示，這是目前國內史上查獲最大數量的大麻植栽案，市價應有新台幣數十億元，由於栽種規模龐大，檢方懷疑上游涉案人等不單純，目前正在擴大追查。

大麻 桃園 農地

延伸閱讀

當鄭運鵬分身 蘇巧慧「提頭」拜票

影／桃園4移工酒駕雙載被攔 爛醉乘客又騎車 警傻眼逮人

桃園高遶溪古圳步道新景點 體驗原民狩獵古徑探險

桃園婦遭假郵局騙錢 警打臉「營業時間都搞錯」阻詐

相關新聞

買凶槍殺青山宮主委 殺手帶槍投靠 威震董座吳明達遭訴

北市萬華著名廟宇青山宮主委黃清源，因債務糾紛與威震集團董事長吳明達結怨，竟遭吳男以500萬元買凶殺人，豈料手下委託桃園正...

26歲男涉翻牆闖空軍嘉義基地 閒晃3小時在跑道被發現

住新北市的林姓男子24日南下嘉義縣，當晚涉翻牆進入水上鄉的空軍嘉義基地，停留3個小時多，在跑道附近被軍方人員發現，他當時手機...

華航溢付租金 民航局要還1.7億

交通部民航局租賃六架飛機給中華航空公司，並約定要移轉所有權給華航，但後來以違反國有財產法終止合約。華航認為溢付租金，提告...

誆投資虛擬幣吸金上億 300人受害

林姓男子涉組吸金集團，以高報酬吸引上班族投資虛擬貨幣，二年經手金流上億元，至少三百人受害，包括廿多名職業軍人。高雄市刑大...

軍營旁一甲地 種4千多大麻株

國內吸食大麻人口逐年上升，有販毒集團在桃園市龍潭區陸軍航空第六○一旅旁租一甲農地種大麻，檢警上周搜索，查扣四千二百多株大...

翻牆闖空軍嘉義基地閒逛3hr欲竊機密 男曾赴陸幫父做生意

新北市林姓男子24日搭高鐵南下嘉義，當晚翻牆進入空軍嘉義基地被發現，軍方認為他欲竊取軍事機密，遭嘉義憲兵隊移送，檢方依違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。