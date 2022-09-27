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買凶槍殺青山宮主委 殺手帶槍投靠 威震董座吳明達遭訴
北市萬華著名廟宇青山宮主委黃清源，因債務糾紛與威震集團董事長吳明達結怨，竟遭吳男以500萬元買凶殺人，豈料手下委託桃園正義會角頭梁建偉找來的殺手張修名，非但拿錢不辦事，最後還帶著手槍倒戈對方，向黃男全盤托出。台北地檢署今依預備殺人罪嫌起訴吳、梁、張及吳手下共5人。
出身大同區角頭的吳明達，1999年曾槍殺北聯幫幫主「蟲蟲」唐重生被判無期徒刑，服刑17年後出獄，近年事業主要是在承包土方工程。他出獄後擔任威震愛心發展協會理事長，塑造關懷弱勢、救濟貧苦的形象。
檢方調查，吳男因與李姓建商間有千萬債務糾紛，李男找上同樣具有萬華芳明館角頭背景、同時為原生開發公司負責人的黃清源居間調解，造成吳男不滿，於是以500萬元吩咐手下劉偉元、劉志偉，委託梁建偉代為尋找殺手槍殺黃男。
劉男等人原與一名強姓殺手接洽，卻因酬勞破局，後來又再今年2月18日找上梁男協助，但梁男收下吳男一方的訂金50萬和槍彈，竟不敢親自下手，於是「轉包」給張男行凶。
豈料連張男也對槍殺黃男顧忌三分，連續前往青山宮前觀察兩天，仍遲遲不敢下手，拖到最後花光自己所收的前金100萬元，手上的槍彈更是燙手山芋，面對吳男頻頻逼問行凶進度，走投無路之下，乾脆直接「帶槍投靠」，於2月20日登門拜託黃男保護。
吳男此舉，引發黃男經營的原生開發公司，於今年4月27日凌晨3時許，遭人連開7槍洩憤，檢警偵辦後查出上述花錢買兇，殺手竟帶槍投靠情事，由於槍手張男槍彈在手，已完成預備殺人的準備，檢察官因此將提供資金、槍彈的吳男共5人依法起訴。
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