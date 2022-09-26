陳安澤連破5層大麻毒品網優異 桃警局推薦警光獎選拔
國內大麻毒品泛濫侵入大學校園，桃園市警局楊梅分局楊梅派出所長陳安澤，兩年多來利用網路追查驚訝發現從大學生販賣大麻起，層層溯源、刨根查辦一連偵破大麻5層販賣網等多起毒品案，獲市警局前局長陳國進頒發「銅關公獎」，更獲市警局推薦參加今年國家警光獎績優警察選拔。
七年級生的陳安澤自警大72期行政系畢業，他從小喜愛柔道，並以柔道優異成績保送警大，曾拿下柔道亞洲盃錦標賽第5名，從此投入喜歡警察生涯，他因考試因素，從警員任職從基層幹起，出任派出所長後，更了解基層警員心態。
兩年多前，陳安澤經由網路巡邏，發現大學生接觸新興毒品及毒品侵入大學校園，決定深入追緝，陳安澤說，起初透過 誘捕偵查發現第一層販賣大麻涉案人，竟是在學大學生，因吸食大麻需錢涉入，進而查獲第二層大麻主嫌也是南部一所大學化工系大學生，犯嫌也因接觸大麻，為支應費用，利用所學加入製造LSD毒郵票（俗稱一粒沙）合成毒品，警方查獲10公升液態毒郵票，他未料新興毒品在大學生泛濫。
利用第二層主嫌供陳，查緝第三層是桃園一名裝潢工程負責人涉案，犯嫌製造毒郵票，也合成大麻膠囊和栽種大麻販售，警方從中發現跨境運輸管道，查到第四層新北市主嫌擔任保險業務員，手中近一公斤大麻種子和合成毒品，再溯源查出第五層主嫌竟是宜蘭夫妻檔，丈夫在國外收購大麻種子夾帶商品入境、妻子在台寄銷大麻種子，在航警多方配合一舉查獲7萬多顆（2公斤多）大麻種子。
陳安澤在兩年多來，率員合力一路溯源追查大麻，連破五層大麻販售網和多起大麻毒品案，在陳國進任內獲頒「銅關公獎」表彰，並在現任市警局長許錫榮推薦下代表市警局參加今年國家警光獎選拔，他說，偵辦大麻案過程，他秉持向上溯源、向下刨根、截毒於關口、阻絕境外原則，感謝警察團隊合作查緝破案，盡管每次對象無法精準，當查獲犯嫌為大學生、正常職場或一般家庭民眾，對大麻毒品危害社會基層感觸更深。
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