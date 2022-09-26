陳安澤連破5層大麻毒品網優異 桃警局推薦警光獎選拔

國內大麻毒品泛濫侵入大學校園，桃園市警局楊梅分局楊梅派出所長陳安澤，兩年多來利用網路追查驚訝發現從大學生販賣大麻起，層層溯源、刨根查辦一連偵破大麻5層販賣網等多起毒品案，獲市警局前局長陳國進頒發「銅關公獎」，更獲市警局推薦參加今年國家警光獎績優警察選拔。

七年級生的陳安澤自警大72期行政系畢業，他從小喜愛柔道，並以柔道優異成績保送警大，曾拿下柔道亞洲盃錦標賽第5名，從此投入喜歡警察生涯，他因考試因素，從警員任職從基層幹起，出任派出所長後，更了解基層警員心態。

兩年多前，陳安澤經由網路巡邏，發現大學生接觸新興毒品及毒品侵入大學校園，決定深入追緝，陳安澤說，起初透過 誘捕偵查發現第一層販賣大麻涉案人，竟是在學大學生，因吸食大麻需錢涉入，進而查獲第二層大麻主嫌也是南部一所大學化工系大學生，犯嫌也因接觸大麻，為支應費用，利用所學加入製造LSD毒郵票（俗稱一粒沙）合成毒品，警方查獲10公升液態毒郵票，他未料新興毒品在大學生泛濫。

利用第二層主嫌供陳，查緝第三層是桃園一名裝潢工程負責人涉案，犯嫌製造毒郵票，也合成大麻膠囊和栽種大麻販售，警方從中發現跨境運輸管道，查到第四層新北市主嫌擔任保險業務員，手中近一公斤大麻種子和合成毒品，再溯源查出第五層主嫌竟是宜蘭夫妻檔，丈夫在國外收購大麻種子夾帶商品入境、妻子在台寄銷大麻種子，在航警多方配合一舉查獲7萬多顆（2公斤多）大麻種子。