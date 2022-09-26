影／龐培歐訪台桃機遭威脅 航警：恐嚇信來自境外IP

美國前國務卿龐培歐將於今晚（26日）抵台訪問，在這敏感時刻，桃機再度接獲恐嚇信；桃園機場公司指出，在旅客意見信箱收到一封爆裂物恐嚇留言信件，其中提及「立即停止一切台獨活動」，隨即通報航空警察局及相關單位。航警局對此表示，初步清查網頁留言IP為境外IP，已要求安全檢查大隊及保安警察大隊會同桃機公司，加強飛安檢查，確保機場安全。

航警局指出，桃園機場公司網站遭網友留言「於桃機引爆炸彈」，航警局接獲桃機公司報案後，立即會同桃機公司資通處調閱清查本案相關資料，並由本局刑事警察大隊與刑事局偵九大隊（網路犯罪專責隊）共組專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦，初步清查網頁留言IP為境外IP，本局已責成安全檢查大隊及保安警察大隊會同桃機公司，加強飛安檢查，確保機場安全。

航警局呼籲，機場、鐵路均為國家重要關鍵基礎設施，任何類似危害訊息涉及民眾安全及社會安定，甚至影響政府及社會功能整體運作，這種惡性行為警方均會以重大案件偵辦。散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣100萬元以下罰金，請民眾勿因個人一時好惡或宣洩情緒，任意散布危害社會安定言語而誤觸法網。