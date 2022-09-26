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翻牆闖空軍嘉義基地閒逛3hr欲竊機密 男曾赴陸幫父做生意

中央社／ 嘉義市26日電

新北市林姓男子24日搭高鐵南下嘉義，當晚翻牆進入空軍嘉義基地被發現，軍方認為他欲竊取軍事機密，遭嘉義憲兵隊移送，檢方依違反要塞堡壘地帶法，以新台幣3萬元交保。

嘉義地檢署今天表示，住在新北市三重區的26歲林姓男子，24日搭高鐵南下嘉義，當天晚上翻牆進入空軍嘉義基地，在營區閒逛3個小時後被發現，軍方認為林男動機不單純，懷疑是要竊取軍事機密，嘉義憲兵隊昨天依違反國家安全法移送法辦。

檢方指出，林男說詞反覆，第一時間還謊稱是受一名涉嫌販毒民眾所託，進入基地拍攝戰鬥機，後來又改口說，進入空軍嘉義基地是要搭民航機前往澎湖散心，說詞令人難以置信。

檢方說，已服過兵役的林男，因父親在中國經營麵館生意，曾前往幫忙經營5年，林男非法侵入軍事營區是否涉嫌竊取機密，仍須進一步調查釐清，因此，檢方昨天複訊後，依違反要塞堡壘地帶法，諭令3萬元交保，昨天晚間由其家人辦理交保。

圖為嘉義基地空軍F-16V。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
圖為嘉義基地空軍F-16V。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

嘉義 空軍

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