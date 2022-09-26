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詐團最新教戰守則 偽造虛擬貨幣交易紀錄堅稱非贓款
葉姓、李姓、林姓男子分別涉嫌經營水房替詐騙集團洗錢，共經手1億元，刑事局查獲3人及水房成員、車手、人頭等33人，發現詐團新型態教戰守則，偽造虛擬貨幣交易紀錄掩護贓款，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌送辦。
檢方聲押葉等3人獲准，命李、林等人3至5萬元交保或請回。警方查扣犯嫌手機，檢視LINE群組對話紀錄發現，詐團教導提供帳戶的人頭到案時，出示假造的虛擬通貨網頁交易紀錄，堅稱是替人買虛擬貨幣，不是收受贓款，曾有人頭獲檢方不起訴。
警方調查，28歲葉姓、34歲李姓男子在高雄經營水房，29歲林姓男子則在新竹經營，網路轉帳贓款3至4層，由車手提領，兩水房分屬不同犯罪集團，去年約7月設立，均藏在旅館，1、2周就換旅館躲避查緝。
詐團用正妹照上網交友，以投資石油、黃金名義，指示匯款至人頭帳戶，騙走南投一名7旬老翁兩千萬元。刑事局國際科偵二隊追查，今年3月至上月拘提、逮捕、通知36人，部分犯嫌坦承犯案。
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