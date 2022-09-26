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影／毒犯衝路檢點 熱心駕駛不顧危險橫車阻擋 助警逮人
陳姓男子日前開車行經北市內湖區民權東路六段與堤頂大道一段路口，遇上保安警察大隊執行路檢酒測勤務，陳男手不停顫抖，先假裝配合又加速衝撞路檢點逃逸，幸好在200公尺外等紅燈，張姓市民協助用車身攔阻，卻遭撞車門，警方隨即使用破壞擊破陳的車輛擋風玻璃，順利逮捕並查獲海洛因、安非他命等毒品。
保大警方指出，第五中隊鄭姓副中隊長等8員9月23日深夜10時許執行酒測路檢，在內湖區民權東路六段與堤頂大道一段路口，陳姓男子開車行經時，手不停顫抖，假裝要配合，突然就說「不好意思！」隨即開車衝撞路檢點逃逸，在前方約200公尺處紅燈塞車停下。
警方上前攔阻，當時號誌正轉為綠燈，張姓市民見義勇為用車身協助警方攔阻陳男車輛，但遭陳男衝撞車門。警方見狀立即拿擊破器擊破陳的車輛擋風玻璃，成功逮捕陳男。
警方問為何要逃跑？陳男坦承車上有毒品。警方從車上查扣海洛因4包、安非他命3包、使用過海洛因針筒1個、未使用針筒17個及毒品分裝袋130個等證物，全案依毒品危害防制條例、妨害公務罪嫌送辦。
警方呼籲，毒品危害極大，沈淪毒海不僅戕害自己身體健康，更會影響正常生活作息，千萬不要因一時好奇輕易嘗試，而自毀前程。
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