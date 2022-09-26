影／家屬哀慟！台籍船長海上病逝 12天漂流終返故里

屏東琉球籍漁船「金隆成18號」在關島北方海域作業，陳姓船長15日晚因病猝逝。海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護八號」搭載洪姓替補船長前往救援，歷經12天海上漂流，今天清晨終於返歸故里，「金」船一進港，家屬即舉行移靈，在港邊呼喊「返來啊！」場面哀淒。

「金」船是於14日下午2點多向東港漁業電台求援，陳姓船長當時仍有生命徵象，因身體不適，希望能緊急返台就醫。詎料之後病況轉危，15日昏倒沒有意識，當晚沒有呼吸心跳。因船上7名印尼漁工都不會開船，家屬憂心全船漂流進入關島海域，不斷請求協助。

海巡署艦隊分署獲報，18日急派「巡護八號」馳援，並找到與陳姓船長熟識的洪姓退休船長一同前往，幫忙把「金」船開回台灣。

歷經12天海上漂流，「金」船今晨7點多駛進屏東鹽埔漁港。家屬焦急等待10多天終於盼到陳姓船長遺體，哀慟哭喊：「返來啊！」令人鼻酸。

洪姓代理船長表示，因與病逝的陳姓船長是老朋友，才受家屬請託前往救援。他們抵達前，「金」船已在台籍「連合發」漁船協助拖帶下，往台灣方向前進。他雖10多年沒開船，但很快進入狀況，過程中也看了病逝老友，請他安心一定馬上帶他回家。