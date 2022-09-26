鎮瀾宮金媽祖實心銅是否清查財務 盧秀燕：尊重司法

大甲鎮瀾宮的金媽祖非純金打造，金身內包裹實心銅，民眾檢舉但因逾司法追訴期，不起訴。台中市議員陳淑華要求市府清查宮廟財務問題，市長盧秀燕表示，尊重司法偵結。

鎮瀾宮多年前將信徒還願約270公斤的金牌打造成1尊金媽祖，去年有民眾檢舉非純金，認定鎮瀾宮董事長顏清標涉及詐欺取財、侵佔及背信等罪嫌。台中地檢署近日偵查終結，金媽祖的金身內為實心銅製，因已逾追訴期不起訴，顏清標保證經得起考驗。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨台中市議員陳淑華、楊典忠、蕭隆澤質詢指出，社會觀感不佳，市府行政主管機關應清查鎮瀾宮財務問題，不能遇到特定對象就閃躲轉彎。

民政局長吳世瑋表示，台中市的財團法人宮廟、教堂有180多間，財團法人法是民國108年8月通過實施，市府要依法監督，無法查民國94年以前的案件，有法源規定才能監督，市府態度一致，其他宮廟也一樣；尤其宮廟自治，台中有上千間宮廟，真要市府查，恐怕也查不了。

陳淑華追問市長態度，盧秀燕答覆，國內偵辦最高偵辦系統就是司法，司法已經偵結，市府尊重司法偵辦結果。盧秀燕強調，司法偵查偵辦，比市府行政權還要大，司法已經偵結，當然尊重偵結結果。