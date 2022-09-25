失聯移工看到警察心虛突狂奔 遭圍捕壓制 遣返回越南

27歲越南籍阮姓失聯移工，日前開車行經林森北路，停車後發現有警察，竟心虛拔腿狂奔，逃竄進巷弄，阮男以為甩掉警方，不料員警騎警用機車圍捕壓制在地，阮男才鬆口自認薪水太地才會脫逃，四處打零工維生，全案將由移民署遣返回越南。

中山分局警方在林森北路上巡邏，突然見到一輛車子停車後，駕車的阮男下車後，見到警方驚恐逃竄進巷弄，員警立刻追捕，其中1人跑步，其餘人騎警用機車，正當阮男以為甩掉警方，員警騎機車圍捕，將人壓制在地。

警方查出，阮男2018年以勞工名義從越南入境，今年8月遭雇主通報失聯，他聲稱，薪水過低才想要逃逸，目前在四處打零工維生。全案交由移民署送阮男遣返回國。