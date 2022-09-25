攔查機車紅燈右轉 南警意外查獲女子涉嫌持有毒品
53歲黃姓男子今天清晨騎乘機車載乘42歲鄭姓女友人要到台南市中西區吃宵夜，在民權路與臨安路口紅燈右轉，為巡邏員警攔下盤檢，在鄭女手提包查獲毒品海洛因0.4公克及安非他命0.6公克等2包物品，鄭女坦承毒品是她涉持有，警詢後依毒品罪嫌移送南檢法辦，黃經採尿呈毒品陽性反應，將另案函送法辦。
據了解，黃、鄭2人今天清晨1點多共乘機車準備前往吃宵夜，駕車中2人歡喜聊天而未注意號誌燈號，在路口因違規紅燈右轉為員警攔下。員警攔檢過程發現鄭女緊張到連身分資料也無法清楚說明，一打開機車置物箱竟發現內放了數根尚未使用針筒，員警請其打開手提包配合檢查，她從包包內拿出一筒白色塑膠罐，內放毒品海洛因0.4公克及安非他命0.6公克等2包物品。
警方調查中發現鄭女正接受毒癮戒治中，可惜未能堅定意志又沾碰毒品，員警勸戒其要澈底戒除。除就紅燈右轉交通違規舉發，應繳納600元以上1800元以下罰鍰外；調查後也將黃、鄭兩嫌依涉嫌毒品危害防制條例調查送辦。
台南市警二分局表示，員警執勤認真以在線上查獲毒品，並詳予觀察並善用技巧突破心防；警察也將持續就轄區各治安重點區域及路段加強各項掃蕩勤務，並針對「安居緝毒」重點工作善用各項勤務方式，不斷向上溯源、向下刨根，打造無毒生活環境。
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