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刑事局：目前已有279名國人從柬埔寨、泰緬被救返台

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局指出，行政院跨部會小組成立到9月23日，已協助救援279名國人從柬埔寨及泰緬地區返台。目前還有60多名國人已救出，在柬埔寨境內等待安排返國，跨部會小組將指派專責人員持續救援。

刑事局說，外交部駐外館處與國內跨部會合作，協調通報當地政府移民邊境執法單位共同救援協助，並派遣專人到柬埔寨協助國人救援負責急難救助，同時與僑務委員會以及當地台商協會、NGO組織密切聯繫，提升救援能量。

警方指出，行政院跨部會小組今年已緊急編列新台幣300萬元（視執行情形增加）供海外遭人口販運國人救援使用，國人無法自行支應相關費用，每人除借支機票費外可再借支1000美金以便順利返國。

刑事局表示，被害人除可在國外借支費用，返國時經被害人鑑別後，可向警察機關提出安置請求，警察機關初步鑑別為人口販運被害人或疑似被害人，會再通報移民、勞政、社政機關協助安置或收容．被害人有需求時儘量提出，警察機關會來提供協助。

另外在國外的被害人，遭詐騙集團棄置或是自行逃出時，常會遭到刷機（手機重置），刑事局公布海外人口販運緊急求援電話及TELEGRAM帳號供人口販運被害人求援。

由於台灣在柬埔寨未設立館處，國人在柬國境內遇急難需要協助，請即撥打台灣駐胡志明市辦事處緊急聯絡電話:+84-903927019；駐泰國台北經濟文化辦事處緊急聯絡電話: (+66) 81-6664006（泰國境內直撥：081-6664006）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助；另TELEGRAM行動代號@cib8585(刑事局幫我幫我)。

刑事局公布海外人口販運緊急求援電話及TELEGRAM帳號供人口販運被害人求援。示意圖／Ingimage
刑事局公布海外人口販運緊急求援電話及TELEGRAM帳號供人口販運被害人求援。示意圖／Ingimage
刑事局公布海外人口販運緊急求援電話及TELEGRAM帳號供人口販運被害人求援。記者廖炳棋／翻攝
刑事局公布海外人口販運緊急求援電話及TELEGRAM帳號供人口販運被害人求援。記者廖炳棋／翻攝
刑事局公布海外人口販運緊急求援電話及TELEGRAM帳號供人口販運被害人求援。記者廖炳棋／翻攝
刑事局公布海外人口販運緊急求援電話及TELEGRAM帳號供人口販運被害人求援。記者廖炳棋／翻攝

警察 柬埔寨 行政院

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