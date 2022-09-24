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男子趁槍砲新法前大改槍械 在高速公路試槍

聯合報／ 記者林保光／即時報導

服飾商林姓男子因經商失敗，趁國內修正槍砲彈藥刀械管制條例，重罰改造模擬槍，便進口一批模擬槍，改造成具殺傷力槍枝。5個月前警方逮捕他，發現他已改造出18枝具殺傷力的長、短槍，包含2枝衝鋒槍。高雄地方法院依槍砲罪速審，判他11年4月徒刑，併科罰金36萬元。

判決指出，44歲的林姓男子早在22歲就曾因改造槍械入獄，出獄後經營服飾業，後來經商失敗，積欠數百萬元債務，2020年他發覺國內將修正槍砲條例部分條文，在新法未實施前，便從泰國進口一批模擬槍，在高雄市大社區租偏僻鐵皮屋改造槍械。

去年8月，刑事局與高雄市刑大偵二隊接獲情資，指有人深夜在高速公路試槍，警方追查數月，才查出林在大社鐵皮屋改槍，今年4月動員搜查，果然發現鐵皮屋內同「地下兵工廠」，除了改造機具，共查獲27枝長、短槍、300多發各式子彈，後來經測試，2枝仿MP5衝鋒槍與16把手槍具殺傷力。

林在法院受審時稱，「那些槍那時購買是合法的，我知道要修法，才會進模擬槍」，並承認改槍出售。

合議庭認為，林不僅有槍砲素行，也關注槍砲條例修法歷程，因他改造槍械數量多且火力強大，對社會治安有顯著危險性，尤其近來發生持改造槍枝的「行刑式」槍擊案事件，民眾對於槍彈氾濫深感恐懼，足認他犯罪情節及所生危害相對嚴重，才從重科刑。全案可上訴。

林姓男子在鐵皮屋內改造槍械，警方查獲滿桌長、短槍。圖／本報資料照片
林姓男子在鐵皮屋內改造槍械，警方查獲滿桌長、短槍。圖／本報資料照片
林姓男子在鐵皮屋內改造槍械，警方查獲滿桌長、短槍。圖／本報資料照片
林姓男子在鐵皮屋內改造槍械，警方查獲滿桌長、短槍。圖／本報資料照片

槍枝 高雄市 泰國

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