男子趁槍砲新法前大改槍械 在高速公路試槍

服飾商林姓男子因經商失敗，趁國內修正槍砲彈藥刀械管制條例，重罰改造模擬槍，便進口一批模擬槍，改造成具殺傷力槍枝。5個月前警方逮捕他，發現他已改造出18枝具殺傷力的長、短槍，包含2枝衝鋒槍。高雄地方法院依槍砲罪速審，判他11年4月徒刑，併科罰金36萬元。

判決指出，44歲的林姓男子早在22歲就曾因改造槍械入獄，出獄後經營服飾業，後來經商失敗，積欠數百萬元債務，2020年他發覺國內將修正槍砲條例部分條文，在新法未實施前，便從泰國進口一批模擬槍，在高雄市大社區租偏僻鐵皮屋改造槍械。

去年8月，刑事局與高雄市刑大偵二隊接獲情資，指有人深夜在高速公路試槍，警方追查數月，才查出林在大社鐵皮屋改槍，今年4月動員搜查，果然發現鐵皮屋內同「地下兵工廠」，除了改造機具，共查獲27枝長、短槍、300多發各式子彈，後來經測試，2枝仿MP5衝鋒槍與16把手槍具殺傷力。

林在法院受審時稱，「那些槍那時購買是合法的，我知道要修法，才會進模擬槍」，並承認改槍出售。