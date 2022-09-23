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「海上丟包」走私價值13億K他命 1事曝光2男遭起訴

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

販毒集團利用北海岸海域走私毒品，數量龐大，今年5月「崑崙財66號」漁船在野柳外海以丟包方式走私33袋、660公斤K他命，因未掌控海漂致毒品漂流失去蹤跡才曝光。基隆地檢署今起訴戴姓船主、陳姓船長2男，並聲請沒收漁船。

檢方說，崑崙財66號戴姓船主、陳姓船長駕駛該船，5月24日從宜蘭南方澳漁港出發，前往彭佳嶼北方海域，戴男先以船上衛星電話與不詳運毒集團成員確認身份無誤後，2人即以金屬鈎撈起被丟海面上以漁網捆住的33袋K他命，放置在甲板上。

2人為躲避追查，同日晚間10時許，陳男駕駛該漁船滯留在新北市野柳海域10餘海里處，約北緯25.20度、東經121.71度。

至25日凌晨3、4時許，戴男將33袋K他命丟至海面，但因未掌控海漂方向，致毒品漂流失去蹤跡，為找回毒品，2人在野柳海域駕駛漁船反覆不規則航行，因海域廣闊又有大浪，找得人仰馬翻也沒有找到。

沒想到，25日上午6時40分許，有漁民在野柳岬岸距岸約500至600公尺處海域作業時，發現漂浮在海面上的33袋漂流物，懷疑是毒品，隨即撈起並通報基隆查緝隊，報請檢察官指揮偵辦。

基隆地檢署檢察官江柏青指揮海巡署基隆查緝隊、高雄港務警察總隊以相關船舶航行軌跡循線查獲戴、陳2人到案，收押擴大清查。

主任檢察官陳怡龍表示，扣案毒品33袋送鑑驗後，確認為第三級毒品K他命，純度85%，淨重高達660公斤，因純度高，市價粗估逾新台幣13億元，倘流入市面，恐危害國人身心健康甚鉅。地檢署將持續與緝毒友軍合作，共同打擊不法走私、販賣毒品，以維社會安全。

外海丟包走私660公斤K他命，基隆地檢署今天起訴戴姓船主、陳姓船長2男，並聲請沒收漁船。記者游明煌／翻攝
外海丟包走私660公斤K他命，基隆地檢署今天起訴戴姓船主、陳姓船長2男，並聲請沒收漁船。記者游明煌／翻攝
外海丟包走私660公斤K他命，基隆地檢署今天起訴戴姓船主、陳姓船長2男，並聲請沒收漁船。記者游明煌／翻攝
外海丟包走私660公斤K他命，基隆地檢署今天起訴戴姓船主、陳姓船長2男，並聲請沒收漁船。記者游明煌／翻攝
外海丟包走私660公斤K他命，基隆地檢署今天起訴戴姓船主、陳姓船長2男，並聲請沒收漁船。記者游明煌／翻攝
外海丟包走私660公斤K他命，基隆地檢署今天起訴戴姓船主、陳姓船長2男，並聲請沒收漁船。記者游明煌／翻攝

毒品 基隆 野柳

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