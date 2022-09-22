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三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

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三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重警分局二名員警前晚（20日）埋伏抓通緝犯，錯將黃男認成通緝犯，導致黃男「拒捕」反抗受傷，造成黃男臉部縫了多針、肢體多處擦挫傷，怒控員警施暴，提告傷害、妨害自由、強制。昨天分局依法將兩員警移送法辦，今天考績會做出懲處，翁、江兩員警記各過一次，所長負連帶責任申誡2次。

據了解，三重警分局永福派出所江姓、翁姓員警，前晚（20日）穿著便衣在後竹圍街175巷埋伏查緝一名有槍砲等前科的毒品、竊盜通緝犯；當天晚上約9時許，翁員見黃男走近通緝嫌犯所騎的機車旁，衝前攔查並表明警察身分，未料二次詢問黃男「是不是李某某」，黃男都未予理會。

第三次翁員將手放在黃男左肩三次詢問，不料黃男情緒激動，掙脫反過來勒住翁員後頸，二人甩倒地上扭打，另名江姓員警看見，上前合力制伏，待隨後支援制服警力趕抵，將黃上銬帶回派出所，才知抓錯人。黃男當天怒告2警傷害、妨害自由、強制罪，分局也依法受理並將翁、江兩員移送法辦。

今天上午三重警分局朝開考績會，決議翁、江兩員警因，因執勤造成質疑，致影響警譽，各予記過一次；派出所所長則負連帶責任，予以申誡2次。

黃姓男子被警察誤認是通緝犯，遭強制上銬逮捕，過程中弄得滿身傷，事後提告傷害、妨害自由。圖／當事人提供
黃姓男子被警察誤認是通緝犯，遭強制上銬逮捕，過程中弄得滿身傷，事後提告傷害、妨害自由。圖／當事人提供
黃男把翁姓員警壓在地上，江姓警員衝來支援。記者曾伯愷／翻攝
黃男把翁姓員警壓在地上，江姓警員衝來支援。記者曾伯愷／翻攝
翁姓警員逮捕過程也受傷。圖／警方提供
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