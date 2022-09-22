假冒「唐澤貴洋」要在高鐵放炸彈 離境大陸人士所為

去年9月起，台灣高鐵、台鐵管理局陸續接獲署名假冒日本律師「唐澤貴洋」人士，網路留言將在雙鐵列車放置炸彈。圖／報系資料照

去年9月起，台灣高鐵、台鐵管理局陸續接獲署名假冒日本律師「唐澤貴洋」人士，網路留言將在雙鐵列車放置炸彈，類似恐嚇留言也出現在總統府、行政院、監察院及台中捷運、高雄捷運等公司留言板，刑事局查出身分，鎖定現已離境的大陸張姓慣犯涉案，並確認他由境外上線進行恐嚇留言。

刑事局說，去年這些留言，目的是想造成大眾恐慌，每一次恐嚇留言都讓警察機關如臨大敵，除積極追查犯嫌外，更增派警力地毯式搜尋可疑爆裂物。

刑事局與鐵警局、北市、中市、南市、高雄市等刑大科偵隊，與調查局中市調查處共同成立專案小組偵辦，發現署名「唐澤貴洋」犯嫌使用境外跳板主機上網留言，警方過濾國內連線境外特定跳板主機紀錄，清查出歷次留言時段的國內用戶。

警方再分析恐嚇留言文字多次出現「唐澤貴洋」、「本尊師」、「名偵探」等特殊用語，蒐尋曾犯下恐嚇危安案的前科慣犯，加上被冒名者到案後提供情資，針對線索及慣犯逐一搜索約談，鎖定現已離境的陸籍張姓慣犯涉案，確認犯嫌由境外上線進行恐嚇留言。