快訊

三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假冒「唐澤貴洋」要在高鐵放炸彈 離境大陸人士所為

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

去年9月起，台灣高鐵、台鐵管理局陸續接獲署名假冒日本律師「唐澤貴洋」人士，網路留言將在雙鐵列車放置炸彈。圖／報系資料照
去年9月起，台灣高鐵、台鐵管理局陸續接獲署名假冒日本律師「唐澤貴洋」人士，網路留言將在雙鐵列車放置炸彈。圖／報系資料照

去年9月起，台灣高鐵、台鐵管理局陸續接獲署名假冒日本律師「唐澤貴洋」人士，網路留言將在雙鐵列車放置炸彈，類似恐嚇留言也出現在總統府、行政院、監察院及台中捷運、高雄捷運等公司留言板，刑事局查出身分，鎖定現已離境的大陸張姓慣犯涉案，並確認他由境外上線進行恐嚇留言。

刑事局說，去年這些留言，目的是想造成大眾恐慌，每一次恐嚇留言都讓警察機關如臨大敵，除積極追查犯嫌外，更增派警力地毯式搜尋可疑爆裂物。

刑事局與鐵警局、北市、中市、南市、高雄市等刑大科偵隊，與調查局中市調查處共同成立專案小組偵辦，發現署名「唐澤貴洋」犯嫌使用境外跳板主機上網留言，警方過濾國內連線境外特定跳板主機紀錄，清查出歷次留言時段的國內用戶。

警方再分析恐嚇留言文字多次出現「唐澤貴洋」、「本尊師」、「名偵探」等特殊用語，蒐尋曾犯下恐嚇危安案的前科慣犯，加上被冒名者到案後提供情資，針對線索及慣犯逐一搜索約談，鎖定現已離境的陸籍張姓慣犯涉案，確認犯嫌由境外上線進行恐嚇留言。

專案小組從地緣關係、多語系的恐嚇用語、人格特性及嗜好等特徵，交叉分析歷次恐嚇內容，有明確跡證指向張姓慣犯；張嫌數年前曾短暫入境台灣，涉嫌在網路發表恐嚇言論後就離境，目前專案小組已透過管道通報協助偵處。

刑事局查出署名「唐澤貴洋」恐嚇放炸彈案件嫌犯身分，鎖定現已離境的大陸張姓慣犯涉案，並確認他由境外上線進行恐嚇留言。記者廖炳棋/翻攝
刑事局查出署名「唐澤貴洋」恐嚇放炸彈案件嫌犯身分，鎖定現已離境的大陸張姓慣犯涉案，並確認他由境外上線進行恐嚇留言。記者廖炳棋/翻攝
刑事局查出署名「唐澤貴洋」恐嚇放炸彈案件嫌犯身分，鎖定現已離境的大陸張姓慣犯涉案，並確認他由境外上線進行恐嚇留言。記者廖炳棋/翻攝
刑事局查出署名「唐澤貴洋」恐嚇放炸彈案件嫌犯身分，鎖定現已離境的大陸張姓慣犯涉案，並確認他由境外上線進行恐嚇留言。記者廖炳棋/翻攝

恐嚇 台中捷運 行政院 高鐵 炸彈

延伸閱讀

東彰南延段里程碑路段通車 串連高鐵、工業區紓解交通

反超蘋果！Canalys：小米拿下Q2大陸TWS耳機榜首

高鐵冬遊饗食趣 票價折扣、免排隊享美食

能源短缺...歐洲即將迎來凜冬 民眾狂買大陸電熱毯

相關新聞

三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

新北市三重警分局二名員警前晚（20日）埋伏抓通緝犯，錯將黃男認成通緝犯，導致黃男「拒捕」反抗受傷，造成黃男臉部縫了多針、...

假冒「唐澤貴洋」要在高鐵放炸彈 離境大陸人士所為

去年9月起，台灣高鐵、台鐵管理局陸續接獲署名假冒日本律師「唐澤貴洋」人士，網路留言將在雙鐵列車放置炸彈，類似恐嚇留言也出...

愛到卡慘死…女子替擁槍毒販男友胸罩藏毒 雙遭警逮

台北市刑大偵五隊接獲線報，新北市張姓男子販毒擁槍，販毒時會找女友一同行動，將毒品藏在女友胸罩內來躲避查緝，警方跟監埋伏，...

高雄警緝獲通緝犯父母 驚見12歲兒被藏1年足不出戶

高雄市一名12歲少年因輟學1年，全家下落不明；高市少年隊接獲校安通報調查，發現少年父母是詐欺通緝犯，為躲警查緝，常更換處...

菸盒藏安非他命 警問哪來？毒蟲謊稱「路邊撿來的」

高雄38歲杜姓男子日前深夜騎單車外出，因未裝設燈光設備，騎在昏暗的道路上，巡邏警見狀上前關心發現他是毒品人口，問及是否有...

毒梟進口「藏毒不鏽鋼碗」 警逐一切開起獲995個毒碗

孫姓男子從義大利進口不鏽鋼碗及餐具，保三警方依據線報懷疑他走私毒品，會同海關以X光掃描鋼碗發現異常，切開碗緣，在995個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。