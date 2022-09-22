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菸盒藏安非他命 警問哪來？毒蟲謊稱「路邊撿來的」
高雄38歲杜姓男子日前深夜騎單車外出，因未裝設燈光設備，騎在昏暗的道路上，巡邏警見狀上前關心發現他是毒品人口，問及是否有攜帶違禁品，杜男雖坦承菸盒內藏有一小包毒品，但毒品來源卻謊稱是「路邊撿來的」，對此警並不採信，警詢後，將他依違反毒品危害防制條例移送。
仁武分局大社分駐所員警9月19日晚上10時許，執行巡邏勤務時，行經大社區中正路時，發現杜男獨自騎著單車在灰暗的道路上，因為裝設燈光設備，警擔憂有安全疑慮上前關切。
員警趨近一看，發現杜男為轄內毒品人口，問及是否有攜帶違禁品；他自知躲不過，坦承菸盒內藏有一小包毒品。
警問及毒品來源時，杜男卻說「是路邊撿來的」，警聽聞相當傻眼；據了解，杜有多項毒品前科，經試劑採驗確定他攜帶的毒品危二級毒品安非他命。
雖杜男對毒品來源不願吐實，但警方仍會持續溯源；警詢後，將他依違反毒品危害防制條例移送。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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