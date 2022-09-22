毒梟進口「藏毒不鏽鋼碗」 警逐一切開起獲995個毒碗

孫姓男子從義大利進口不鏽鋼碗及餐具，保三警方依據線報懷疑他走私毒品，會同海關以X光掃描鋼碗發現異常，切開碗緣，在995個不鏽鋼碗保溫層查獲涉嫌夾藏毒品K他命，總重約43公斤。警方偵詢後將孫嫌送辦，新北地檢署偵結起訴。

保三總隊第一大隊今天表示，今年4月接獲情報資料，指國內有犯罪集團企圖走私毒品闖關，分析後研判可信度高，清查後鎖定20多歲孫嫌，通報海關登錄註記。

孫男申報自義大利進口不銹鋼碗1183個，警方和關務署台北關4月22日在桃園國際機場空運進口一般倉庫，以X光機掃描檢查，發現鋼碗碗底異常，再以破壞式器材逐一切開鋼碗，發現1183個鋼碗中，有995鋼碗的保溫層夾藏白色粉末，經檢驗為毒品愷他命，毛重43.006公斤，市價近1億元。

這批毒品經提領出關時，警方按兵不動，等到這批鋼碗4月26日被運到新北市三峽區一處工業區建物，趁孫男出面簽收時將他逮捕。

孫男辯稱只是負責收貨，否認走私毒品，經檢警提示監控相關事證，才坦承是貨主，表示是透過LINE，與中國大陸「伴哥」接洽，等毒品運抵台灣。他原要再等「伴哥」指示如何處理，或是要交給什麼人，結果已被捕。警方依毒品危害防制條例將孫男送辦，並循線追查幕後共犯。

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