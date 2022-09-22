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金孫藏制式槍榴彈、步槍在家 阿嬤見驚人火力嚇傻了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市刑大肅槍專案期間交出亮眼成績，專案結束後再偵獲大批軍火。尤姓男子（27歲）私藏槍械在阿嬤家，警方獲報後展開追查，日前到鳥松區一處鐵工廠搜索，在屋內搜出1把美製M203槍榴彈、制式XM15突擊步槍、大批子彈及3把制式手槍、2把左輪手槍，阿嬤看到金孫私藏強大火力也嚇傻，無業尤男坦承持槍，自稱是友人寄放，檢警正擴大追查，尤男檢方訊後聲押禁見獲准。

高雄市刑大今年6月偵獲一件毒品案件，警方向上溯源，掌握尤男疑似在外販毒並持有槍械，確認尤男平時寄居在鳥松區阿嬤家的鐵工廠內，隨即展開埋伏、蒐證。

本月14日，警方見時機成熟，市刑大偵四隊動員大批警力，由於鐵工廠周邊都是墓園，刑大幹員因地制宜，喬裝成墓園工人、撿骨師，趁尤男外出時，一舉上前將他壓制，帶回鐵工廠搜索，在工廠內逮到尤男的邱姓友人（21歲）。

起初尤男否認持槍，但警方擴大搜索，在鐵皮屋天花板一處夾層內，發現美製M203槍榴彈、制式XM15突擊步槍，另查獲2把制式克拉克手槍、1把美製ULTRA COMPACT手槍及兩把改造左輪槍枝，及手槍子彈302顆、步槍子彈42顆，尤住處也被查獲194包毒咖啡、K他命1包。

但強大火力也讓員警震驚，所幸壓制得宜，沒讓尤拿出槍械火拚。警方查出，該間鐵工廠是尤男親戚所有，屋內被搜出大批制式槍枝，宛如小型軍火庫，阿嬤見平時乖巧的尤男竟私藏大批制式槍枝，嚇得直喊「不知道」，還疑惑乖孫怎會染上毒品、槍枝等惡習。

因尤男住處發現多把鑰匙，附近又是墓園，員警懷疑有更多槍械藏在其他位置，動員警力到附近「陰宅」，逐一用鑰匙開鎖，不過僅屋內藏槍，並未在墓園發現更多槍枝。

尤男坦承持槍，將罪責全攬下來，供稱這批槍彈是綽號「小黑」的友人寄藏，但「小黑」已在1年多前過世。至於邱男得知尤男藏有大批槍械，急得稱不知情，撇清相關責任。

據了解，美製M203槍榴彈、制式XM15突擊步槍，1把黑市價格粗估至少100萬元起跳，制式手槍每把也有2、30萬元行情；M203槍榴彈射程約200、300公尺，破片殺傷範圍約10公尺，火力相當驚人，尤僅是小藥頭，卻持有價值不斐、火力驚人的軍武，檢警對他說法抱持懷疑。

檢方訊問後，認為尤男涉嫌重大，訊後聲押禁見獲准，至於邱男則以5萬元交保候傳，檢警擴大偵辦，釐清槍械來源。

警方在尤男阿嬤住處搜出美製M203槍榴彈、XM15突擊步槍及多把手槍等制式槍械。記者張議晨/攝影
警方在尤男阿嬤住處搜出美製M203槍榴彈、XM15突擊步槍及多把手槍等制式槍械。記者張議晨/攝影
警方在尤男阿嬤住處搜出美製M203槍榴彈、XM15突擊步槍及多把手槍等制式槍械。記者張議晨/攝影
警方在尤男阿嬤住處搜出美製M203槍榴彈、XM15突擊步槍及多把手槍等制式槍械。記者張議晨/攝影
警方在尤男阿嬤住處搜出美製M203槍榴彈、XM15突擊步槍及多把手槍等制式槍械。記者張議晨/攝影
警方在尤男阿嬤住處搜出美製M203槍榴彈、XM15突擊步槍及多把手槍等制式槍械。記者張議晨/攝影
警方在尤男阿嬤住處搜出美製M203槍榴彈、XM15突擊步槍及多把手槍等制式槍械。圖/讀者提供
警方在尤男阿嬤住處搜出美製M203槍榴彈、XM15突擊步槍及多把手槍等制式槍械。圖/讀者提供
尤男持有美製M203槍榴彈，火力驚人。記者張議晨/攝影
尤男持有美製M203槍榴彈，火力驚人。記者張議晨/攝影

槍枝 阿嬤 毒品

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