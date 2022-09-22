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影／月薪6萬包吃住騙人赴柬…汐止警破獲人蛇集團 主嫌聲押獲准
新北市汐止警方日前破獲人蛇仲介集團，柯姓害人經軍中同袍介紹，轉介加入每月報酬6萬元，包吃、包住、包機票，還免費代辦護照，前往柬埔寨從事海外線上客服工作，出國後疑遭因禁，警方逮主嫌徐姓男子等3人，並查扣相關證物，經士林地檢署聲押獲准，其餘2人1萬元交保，警方將續追查上游幕後集團成員。
因應國人被騙往柬埔寨人口販運頻傳，汐止警方利用家戶訪查期間，擴大清查出境至柬埔寨地區國人身分，並訪談親屬，查知柯姓男子（25歲）退伍後，透過軍中同僚轉介加入每月報酬6萬元，包吃、包住、包機票，還免費代辦護照的海外線上客服工作團隊，柯男誤認為正當高薪工作，於今年7月15日搭機前往柬埔寨，沒想到抵達當地後，竟是從事詐騙工作、甚至遭囚禁。
汐止警分局獲報後立即組成專案小組，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，歷經一個多月蒐證，由檢察官指揮於9月15日持搜索票，循線逮捕以徐姓男子（35歲）為首的人蛇集團及犯陳姓男子（25歲）、王姓男子（30歲）2人，查扣作案用手機、代辦護照收據、存摺、帳冊等證物，警詢訊後依違反人口販運法移送檢方，經士林地檢署檢察官向法聲押主嫌徐男獲准，其餘2人以1萬元交保。
汐止警分局偵查隊副隊長沈政吉表示，將持續溯源追查釐清人蛇集團背後是否有幕後黑手或共犯，同時全力協助營救人還在柬埔寨的受害人，並重申打擊犯罪無假期，並提醒民眾倘遇有類似情事，可隨時致電本分局詢問，以維護民眾權益。
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