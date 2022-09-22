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影／到柬埔寨打字能月賺10萬？警逮5詐騙人蛇、主嫌收押

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康分局獲報轄區疑有人蛇詐騙集團據點、經過多日埋伏跟監逮捕拘提30歲蔡姓主嫌及19歲許姓、周姓共犯，昨天再查獲19歲陳姓、16歲葉姓共犯到案，查扣現金23萬餘元、棍棒5支、電腦、手機及本票等證物；全案依組織犯罪、詐欺、妨害自由及人口販運等罪嫌移送檢方偵辦，蔡姓主嫌經檢察官聲押獲准。

警方表示，日前發現一處民宅疑為人口販運集團成員據點，隨即展開蒐證調查；確認人蛇集團以該處為面試、招募據點，蔡姓主嫌指揮期下成員在網路以「至柬埔寨擔任打字員，月薪高達10萬」等條件誘騙同學、朋友應徵面試，應徵者誤信同意出國，隨即由人蛇集團代辦護照、代訂機票並接送至機場出境，「到國外才知從事詐欺恍然大悟，悔不當初」。

永康分局指出，專案小組深入追查，目前至少掌握4名被害人遭誘騙至柬埔寨，如不願配合從事詐騙工作或在台親屬得知家人受騙至境外時，即要求被害人或其親屬支付贖金或再招募國人前往換取自由。經蒐集相關事證完備分別向台南地院、地檢署聲請搜索票及拘票。

專案員警表示，偵處過程發現部分被害人因借錢欠債而遭誘騙，誤以為能到國外賺錢還債，不知前往後反被人口販運壓榨，甚至要脅支付贖金而再度被害，被害人返國對人蛇集團「痛斥無人性」。

分局長甘炎民表示，民眾應拒絕聽信來路不明、海外高薪、不需經驗及工作輕鬆的招募就業廣告，以免遭不法集團利用、控制甚至出國從事詐騙等犯罪行為，遭受拘禁、凌虐等侵害；另外民眾透過網路求職時，應該更加小心謹慎及查核，避免落入人口販運陷阱，「各地司法警察與檢察官一定會持續追查到底」。

台南永康警破詐欺人蛇招赴柬國詐騙，逮捕5嫌主嫌收押。記者周宗禎／翻攝
台南永康警破詐欺人蛇招赴柬國詐騙，逮捕5嫌主嫌收押。記者周宗禎／翻攝
台南永康警破詐欺人蛇招赴柬國詐騙，逮捕5嫌主嫌收押。記者周宗禎／翻攝
台南永康警破詐欺人蛇招赴柬國詐騙，逮捕5嫌主嫌收押。記者周宗禎／翻攝
台南永康警破詐欺人蛇招赴柬國詐騙，逮捕5嫌主嫌收押。記者周宗禎／翻攝
台南永康警破詐欺人蛇招赴柬國詐騙，逮捕5嫌主嫌收押。記者周宗禎／翻攝

人蛇集團 詐騙集團 柬埔寨

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