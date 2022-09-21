憂下周高普考又落榜？23歲重考男殺祖父母、癱瘓大伯 3人輕重傷

屏東縣23歲王姓男子大學畢業後在家準備高普考，曾落榜過，高普考下周將放榜，王疑不堪承受可能落榜壓力，昨天竟持美工刀、剪刀，刺殺祖父母、伯父，3人臉部、胸、頸等身體多處穿刺傷，祖母遭殺後逃出報案，警方到場時，王呆坐在1樓屋內，地板有犯案工具。檢方訊問後將王男依殺人未遂罪向法院聲押獲准。

20日上午10點24分，王趁其他家人外出工作或上學後，家中剩下他與83歲莊姓祖母、91歲王姓祖父，59歲大伯王男在家，王將美工刀、剪刀藏在褲子口袋，先至1樓客廳，美工刀、剪刀刺殺祖母臉、頸、胸部等處，祖母倒地後，王男到1樓臥室，持刀、剪刺殺在床上睡覺阿公的頸、胸、背等處，再轉而刺殺身體癱瘓坐在臥室椅子上的大伯的胸部，導致祖母、祖父與大伯，3人均大量失血且受有身體多處多重撕裂傷、穿刺傷。

警方昨天逮捕殺害祖父母與大伯的王姓男子（左）。記者劉星君／翻攝

91歲王姓祖父傷勢最嚴重，全身有10多處外傷，臉部有撕裂傷，嘴角有長達7公分傷口，昨天轉送高雄長庚醫院。59歲大伯右側肩膀、頸部擦傷，前胸、雙手有撕裂傷，社會處今將大伯緊急轉到機構安置，83歲祖母肢體外傷。祖父、祖母仍在醫院治療，無生命危險。

23歲王姓男子大學畢業，準備高普考，之前有落榜過，長期因病所困、準備考試壓力大深感厭世，又因同住家中長者年邁多病、乏人照料，王在今年8月初起即有殺害祖父母及伯父後再自殺念頭，還預先在文具行買犯案工具美工刀3把。

檢方昨訊問後認為王所涉殺害直系尊親屬及三親等旁系血親家庭成員未遂罪嫌重大，不僅所犯為10年以上重罪，並有逃亡、湮滅、勾串之虞，且其預謀犯案恐有再犯之虞，為確保其家庭成員生命、身體安全，經向屏東地院聲請羈押獲准。