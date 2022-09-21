台南2警搏匪殉職 銓敘部拍板：最高等級因公撫卹辦理

台南殺警案，曹瑞傑與凃明誠2名員警不幸殉職。對於後續撫卹事宜，銓敘部今天表示，因公審查小組會議審議後，確定以最高等級之因公撫卹辦理。將依審查決議，盡速審定兩案，並對於殉職巡官凃明誠及曹瑞傑英勇殉職表達感佩與最高敬意。

銓敘部指出，台南市政府警察局第二分局故巡官凃明誠及曹瑞傑之遺族，申請「執行逮捕罪犯艱困任務時，仍然不顧生死奮勇執行任務，以致死亡」之因公撫卹，銓敘部已於21日下午召開因公審查小組會議，確定以最高等級之因公撫卹辦理。

銓敘部表示，殉職巡官凃明誠及曹瑞傑於今年8月22日上午追緝失竊重型機車，遭遇犯嫌攜有刀械頑強抵抗，以當時之情境，確對其生命安全構成極大威脅，縱已身中多刀，仍與犯嫌纏鬥，奮勇逮捕案犯，終均因傷重不治犧牲個人性命。