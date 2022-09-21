影／製毒廠藏烏來山區 警溯源逮自稱「製毒教授」主嫌

新北市刑大去年破獲藏身在烏來山區鐵皮屋內的製毒工廠，逮捕製毒師傅張姓男子，查扣20公斤安非他命成品及半成品，將張男依法送辦後，懷疑製團集團尚有幕後主嫌未到案，持續溯源追查，日前在新莊區查獲自稱「製毒教授」主嫌張男到案並破獲毒品分裝工廠，查獲安非他命、毒品咖啡包及製毒工具一批，警詢後依毒品罪嫌移送台地檢署偵辦。

新北市刑大偵四隊接獲線報，去年9月翻牆查獲藏身在烏來山區鐵皮屋內的製毒工廠，逮捕製毒師傅張姓男子（52歲）並查扣安非他命成品、麻黃鹼、安非他命先驅原料等製毒原料共約20公斤，另查扣研磨機、燒杯、濾紙、加熱震盪器等製毒工具一批，依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦後，檢方已依法起訴。

警方懷疑該製毒工廠尚有幕後藏鏡人未到案，持續溯源追查，今年8月中持搜索票在新北市新莊區逮捕製毒集團幕後主嫌張姓男子（47歲），並破獲另一起毒品分裝工廠，現場起獲安非他命227.87公克，毒品咖啡包548包、毒品咖啡包混合半成品41包、毒品咖啡包原料1775公克、真空封口機、桌上型封口機、分装杓、藥鏟等證物，警詢後依法移送台北地檢署偵辦。

據了解，47歲張男嫌自稱為毒品界「教授」，對製造毒品有興趣，不僅利用網路自行研究國外相關文獻，更報名國內大專院所相關科系碩士班進修，強化自身製毒專業知能；嗜賭成性的張男因積欠300萬元債務，遭幫派分子利用其自身有製造毒品的專業知識，脅迫張嫌以協助製毒方式來償還債務，所幸警方獲報後即時查獲，未造成大量毒品流入市面。

新北警局毒品查緝溯源中心呼籲，國人對毒品零容忍，為全力遏止毒品犯罪，結合各相關查緝機關澈底溯源斷根，貫徹政府打擊毒品犯罪之決心，呼籲國人勿心存僥倖，將大好人生葬送在毒品上。