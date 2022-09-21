東卯山野放黑熊踩「山豬吊」被槍殺 竟是兩通LINE訊息催命

台中市東卯山台灣黑熊4月野放，5月9日在南投縣武界山區遭殺害，檢警查出田姓、馬姓祖孫涉嫌重大，黑熊踩中陷阱「山豬吊」，田馬兩人擔心違法設陷阱遭發現，馬以LINE向叔叔詢問如何處理，沒想到叔叔竟傳訊「打死，丟到樹林裏面」，馬、田二人開槍射殺黑熊後掩埋。南投地檢署今天依違反野生動物保育法，將三人提起公訴。

東卯山黑熊4月12日在南投縣信義鄉丹大山區野放後，一路向北移動，進入仁愛鄉武界山區，訊號在5月6日消失，林務局人員5月9日發現黑熊已死亡，並掩埋在武界產業道路旁100公尺處。

經農委會家畜衛生試驗所解剖，黑熊左右肩胛各有1疑似槍傷彈孔。左肩孔洞較小，貫穿胸腔後，由右肩出去造成較大孔洞。另黑熊頭骨碎裂，顱內有金屬碎片，疑似槍傷或其他兇器造成。

保七總隊和仁愛警分局根據路口監視器，追查出入產業道路人員逐一釐清，發現田姓、馬姓祖孫涉嫌重大，兩人帶獵槍上山狩獵，到達狩獵工寮後，發現編號37568台灣黑熊右前肢誤中鋼製吊索陷阱且戴有衛星頸圈。

田姓祖父擔心山豬吊陷阱被發現，將獵槍交給孫子要求射殺黑熊，離開檢查其他陷阱。馬拍攝黑熊照片及影片，並開啟視訊通話聯繫在金門縣的叔叔，詢問如何處理，他竟傳訊「打死，丟到樹林裏面」、「丟遠一點」。

馬姓男子開槍射擊2發鉛彈，1發擊中黑熊之左側頭部， 1發擊中左下顎，發現黑熊還沒死亡，由田姓祖父再補一槍，擊中左後肩胛貫穿胸腔自右肩胛射出，黑熊因而死亡。由田持鐮刀取下黑熊頸部衛星頸圈，並挖地掩埋黑熊屍體，衛星頸圈丟棄懸崖避免遭追蹤。