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新北中和飛車搶奪9400元 拔車牌犯案…仍逃不過鷹眼警

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

高姓男子缺錢買毒，昨天晚上在中和區大馬路飛車搶奪，趁紅燈時搶走楊姓女子的包包。高男十分狡猾，犯案前將車牌拔掉，又逃至台北市設斷點，警方一度斷了線索，幸好有眼尖員警下班途中發現「他出現在板橋超商」，立刻通報圍捕，這才順利破案。

警方昨天下午7點半獲報，中和區中山路二段發生飛車搶奪案，被害者楊女（44歲）稱，騎車停等紅燈時，被犯嫌從後面搶走腳踏墊上的包包，內有皮包現金9400元、數張港幣、手機等。警方獲悉，立刻組專案小組偵辦。

警方調閱監視器畫面，發現高男（44歲）不僅大膽選在車來車往的大馬路上犯案，更狡猾地沒有掛車牌，使警察無法用車辨系統查緝，只好土法煉鋼，逐支監視器追查。

警方發現他往北市萬華方向逃逸，孰料他設斷點，讓專案小組一度斷了線索，幸好後來發現他裝回車牌，出沒在板橋區附近，又中和分局員山派出所一名婁姓巡佐下班途中，眼尖發現犯嫌的機車停在板橋某超商外，立刻通報逮捕。

警方於今天凌晨3點15分，在超商外逮捕搶奪犯嫌高男，在他身上查獲現金200元、6張20元港幣、一級毒品海洛因1包等罪證。他有搶奪、毒品等前科，明顯是重複犯罪，警詢後依搶奪、毒品罪嫌移送法辦，並建請檢方聲押。

警方在他身上查扣一級毒品海洛英。記者翁至成／翻攝
警方在他身上查扣一級毒品海洛英。記者翁至成／翻攝
犯嫌十分大膽，選擇在車來車往的大馬路上飛車搶奪。記者翁至成／翻攝
犯嫌十分大膽，選擇在車來車往的大馬路上飛車搶奪。記者翁至成／翻攝
中和警方今天凌晨3點多獲報，犯嫌出沒在板橋區某超商，立刻圍捕。記者翁至成／翻攝
中和警方今天凌晨3點多獲報，犯嫌出沒在板橋區某超商，立刻圍捕。記者翁至成／翻攝
警方在他身上查扣數張外幣和毒品海洛英。記者翁至成／翻攝
警方在他身上查扣數張外幣和毒品海洛英。記者翁至成／翻攝
楊女昨晚等紅燈時，腳踏墊上的包包遭歹徒飛車搶走，警方循線找回被棄置的包包，以及現金200元、外幣數張、手機等。記者翁至成／翻攝
楊女昨晚等紅燈時，腳踏墊上的包包遭歹徒飛車搶走，警方循線找回被棄置的包包，以及現金200元、外幣數張、手機等。記者翁至成／翻攝

毒品 超商

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