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滿月男嬰長的像岳父 台南狠父封口虐打成傷判2年10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南28歲謝姓男子夫妻不睦，今年3月男嬰剛出生，僅因相貌似岳父，以手指彈打或手捏臉及身體，5月與妻口角後無端遷怒男嬰，以膠帶黏貼摀住口部，再將毛巾捲成條狀甩打臉部，又以拳頭連續捶打胸腹，致肝臟裂傷及肋骨骨折，謝深表懊悔，法官認他對犯成年人故意對兒童犯重傷未遂罪，處2年10月。

檢警調查，謝男夫妻平日相處不睦，且與岳父有債務糾紛，對岳父心生不滿，今年男嬰3月剛出生，竟僅因男嬰長相貌似岳父，與妻子爭吵時即不時遷怒男嬰，自4月中旬起至5月2日止，在台南新營住處，多次以手指彈打或手捏男嬰臉部、四肢、腳底，甚至將毛巾捲成條狀後甩打男嬰臉部、身體，造成男嬰臉部、四肢挫瘀傷。

5月2日22時許，謝男因故再與妻子發生口角爭執，仍無端遷怒男嬰，明知男嬰出生甫滿1個月，為避免男嬰出聲哭喊，先將男嬰抱至房間內的浴廁後，以白色透氣膠帶黏貼摀住其口部，再將毛巾捲成條狀後甩打其臉部數下、徒手猛力翻動其身軀，又以拳頭連續捶打其胸、腹部，造成男嬰前胸壁、上腹部瘀傷。

謝妻趁機偷錄丈夫對男嬰施虐的影片後，透過LINE傳送給男嬰外祖母觀看，外祖母立即報警處理，在員警陪同下入內察看，發現男嬰胸口有挫瘀傷，緊急叫救護車，將男嬰送醫就診。經醫師診治，發現男嬰前胸壁及上腹部有瘀傷外，發現肝臟裂傷、心肌挫傷及右側第三肋骨骨折等傷害。

謝於警詢、偵查及審理時均坦承不諱。律師指出，謝28歲無前科紀錄，與媽媽、妻子及3名幼子一起住，妻子沒有工作，他是家中經濟支柱；妻子今年初向謝朋友借款無力償還，謝賣掉自己的車子償還債務，後來又發現其妻與不明男子聊天，心情更加沈重。

律師表示，案發當天與太太吵架，遷怒於男嬰，一時情緒失控犯下本案，所幸男嬰恢復正常並無任何後遺症，且謝於偵審程序時，多次表達懊悔之意，而男嬰為謝的兒子，在本案發生後，謝日後面對男嬰時自責、懊悔的心情，毋寧已然是對謝最大的懲罰。

台南地院合議庭審酌，謝僅因與岳父有嫌隙，並與妻子爭吵，即無端遷怒僅出生30餘日的兒子，而恣意施以凌虐致其遍體鱗傷，並受有右側第三肋骨骨折，且造成肝臟裂傷、心肌挫傷，且因避免毆打兒子時嚎哭出聲，竟以膠帶摀口，泯滅良心，男嬰身心受創嚴重，妨害其身心健全發育，惡性重大，認謝犯成年人故意對兒童犯重傷未遂罪，處2年10月徒刑，可上訴。

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台南地院認謝為避免毆打兒子時嚎哭出聲，竟以膠帶摀口，泯滅良心，男嬰身心受創嚴重，妨害其身心健全發育，惡性重大，認謝犯成年人故意對兒童犯重傷未遂罪，處2年10月徒刑。圖／讀者提供
台南地院認謝為避免毆打兒子時嚎哭出聲，竟以膠帶摀口，泯滅良心，男嬰身心受創嚴重，妨害其身心健全發育，惡性重大，認謝犯成年人故意對兒童犯重傷未遂罪，處2年10月徒刑。圖／讀者提供

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