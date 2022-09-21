影／嘉市派出所遭開槍 警方急衝出 玻璃碎留2顆鋼珠

46歲林姓男子昨天下午騎車到嘉義市竹園派出所門口，涉掏出瓦斯槍開槍，當時在內的員警隨即衝出，但人已騎車逃逸，警方調閱監視器、循線隔1小時多就在興業西路、新民路圍捕逮人。據了解，他曾酒醉路倒被竹園所帶回管束，疑以為要遭移送，懷恨在心才犯案。

據調查，林姓男子是毒品顧慮人口，6日曾經在港坪運動公園附近酒醉路倒，竹園所員警發現後帶回所內保護管束，待他酒醒之後，還送回家。

林姓男子昨天涉對竹園派出所開槍。記者林伯驊／翻攝

不料林姓男子昨天下午4點34分騎機車到竹園派出所門口，下車掏槍連開了幾槍，隨即逃逸；所長蔡明坤等3人在辦公室，聽到隨即衝出門，但他已騎走。

竹園所的玻璃門因此碎裂，警方在地上還找到兩個小粒的鋼珠。

警方隨即調閱監視器以車追人，6點3分就循線追到林姓男子騎車經過興業西路、新民路口，立刻趁等紅燈之際，上前圍捕，他還一度抗拒，和警方拉扯，但隨即優勢警力制伏在地上銬。

警方還發現，林姓男子犯案後一度先回家換裝、藏槍，事後再查扣瓦斯槍、1包鋼珠彈等，今上午做完筆錄後，依毀損公物、妨害公務送辦。