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板橋當舖槍擊案33名犯嫌全落網 警逮四海幫海鯨堂幹部

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

四海幫海鯨堂主張姓男子在八里經營計程車行，今年6月跟板橋某當舖為爭奪計程車所有權產生糾紛，當舖先至車行砸店，張男不滿被辱，隔天烙33人至當鋪開槍示威。海山警方獲悉槍擊案，當天逮捕18人，上月再逮10人，今天發動最後一波行動，兵分5路拘提在逃幫派幹部5人，警詢後送辦，建請檢方聲押。

警方調查，四海幫張男（45歲）旗下一名司機積欠他一筆債務，事先取得價值約10萬元的計程車所有權，孰料該司機一車兩貸，又把車抵押給板橋一間當舖，致車行跟當舖雙方互搶這輛典當計程車的所有權。

當鋪先在桃園找到該輛計程車，將車開回新北市途中，被車行發現半路攔下搶走，當舖不滿，於6月28日撂人到車行砸店，車行隔天報復，撂33人搭計程車前往當鋪砸店、開槍。

當鋪外頓時槍聲大響，警方獲報槍擊案調閱監視器畫面，先逮捕、帶回張姓主嫌在內的18人，查扣改造手槍2把、彈匣2個、子彈5顆、球棒5支、智慧型手機14支。警方認為還有隱情，於7月19日再逮10人到案，查扣模擬手槍1支、CO2鋼瓶4瓶、鋼珠1袋、智慧型手機10支等證物。

槍擊當下人多混雜，警方根據10人說詞，確認還有5名幫派幹部在逃，向檢察官聲請拘票，今天認為時機成熟，兵分五路，至板橋、八里、汐止、大同、中山逮人；5人警詢時都坦承有到場，詢後依違反組織犯罪防制條例、妨害秩序及毀損罪嫌移送法辦。

海山警方表示，警方獲悉重大社會治安案件，第一時間組專案小組偵辦，並和檢察官聯絡、聯手掃蕩，若確認有幫派涉入，立刻向上追查主謀與犯罪結構，積極偵辦。前兩波掃蕩行動，檢方聲押主嫌等7人，全數經法院獲准羈押禁見。

新北市板橋區民生路三段一間當鋪，今年6月遭人持棍棒砸店，離去時還朝店內開3槍示威，當鋪員工潘男不甘示弱也開槍還擊，造成對方李姓男子中2槍自行就醫。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區民生路三段一間當鋪，今年6月遭人持棍棒砸店，離去時還朝店內開3槍示威，當鋪員工潘男不甘示弱也開槍還擊，造成對方李姓男子中2槍自行就醫。記者王長鼎／翻攝
警方今天發動第三波行動，持拘票逮捕四海幫海鯨堂幹部5人，警詢後送辦，建請檢方聲押。記者翁至成／攝影
警方今天發動第三波行動，持拘票逮捕四海幫海鯨堂幹部5人，警詢後送辦，建請檢方聲押。記者翁至成／攝影
警方查扣涉案手槍。記者翁至成／翻攝
警方查扣涉案手槍。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區民生路三段一間當鋪，今年6月遭人持棍棒砸店，離去時還朝店內開3槍示威，當鋪員工潘男不甘示弱也開槍還擊，造成對方李姓男子中2槍自行就醫。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區民生路三段一間當鋪，今年6月遭人持棍棒砸店，離去時還朝店內開3槍示威，當鋪員工潘男不甘示弱也開槍還擊，造成對方李姓男子中2槍自行就醫。記者王長鼎／翻攝
警方查扣涉案手槍。記者翁至成／翻攝
警方查扣涉案手槍。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區民生路三段一間當鋪，今年6月遭人持棍棒砸店，離去時還朝店內開3槍示威，當鋪員工潘男不甘示弱也開槍還擊，造成對方李姓男子中2槍自行就醫。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區民生路三段一間當鋪，今年6月遭人持棍棒砸店，離去時還朝店內開3槍示威，當鋪員工潘男不甘示弱也開槍還擊，造成對方李姓男子中2槍自行就醫。記者王長鼎／翻攝

計程車 當鋪 幫派

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