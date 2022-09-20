北屯阿伯沒戒心 假侄要投資急匯15萬 行員報警阻詐

台中市七旬張姓老翁已退休，有跟侄子合夥做生意，近日接獲侄子傳訊，要借款15萬元投資買黃金，張因平時與侄子就有金錢往來，沒有多想，直接跑到農會要匯款，不過行員因張侄子也是農會存戶而認識，通知警方到場後，聯絡張侄子，確認張翁遇到騙子，順利保住張的老本。

第五分局東山所警員蔡昆呈、警員賴俊翰，16日下午2時許接獲農會通報，張姓老翁（74歲）疑遭詐騙要匯款15萬元到陌生帳戶內，農會行員因有認識張的侄子，察覺有異狀，因此報警。

張姓老翁向警方表示，他已經退休，與侄子有合夥做生意，平常有聯絡，所以侄子有透過通訊軟體傳訊，說要匯款15萬元到指定帳戶內，購買黃金投資，沒有多問就跑去農會要匯款。

不過行員表示，張的侄子也是農會存戶也有認識，可以直接撥打電話確認，經致電張侄子後，確定張是遇到騙子，張聽到之後，鬆了一口氣，感謝行員、警員的細心。