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槍砲通緝犯涉牽線賣槍 警趁泰安休息站交易逮3人
36歲許姓男子透過槍砲通緝犯龍姓男子兜售槍枝，遭士林警方鎖定，許、龍和開車的陳男等3人，日前從彰化北上到泰安休息站，企圖交易槍枝，隨即遭警方逮捕，起獲改造槍彈等物，依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。
警方指出， 地方公職人員選舉將屆，選舉活動已漸進入高峰階段，打擊犯罪、檢肅槍枝為重點工作，日前接獲「小龍」平日擁槍自重，經由友人穿針引線，在中部地區向不特定人兜售販賣槍枝。
警方查出，小龍就是38歲龍姓男子，因槍砲案遭法院判決10年10月確定，跑路遭通緝中，住彰化的許男急需用錢，透過龍男想賣槍換新台幣，龍男也想從中賺一筆，幫忙牽線1支槍賣25萬元。
警方日前掌握販槍事證及掌握其行蹤後，9月13日跟監到台中后里，在泰安休息站，查緝龍、許，及開車的38歲陳姓男子，起獲改造手槍1把、彈匣2枚、子彈12發等證物，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。
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