大甲警今年阻詐近800萬 統計詐騙案件第一名是假投資

台中市大甲警分局今年至9月19日為止共成功攔截29件「臨櫃」詐騙案，阻詐金額達797萬5675萬元，警方統計民眾報案遭詐騙案件，前3名為「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款」，大甲警分局副分局長余俊燦今天上廣播電台提醒民眾注意。

大甲警分局副分局長余俊燦今天接受警察廣播電台專訪，說明目前重要警政工作之一「打詐」，其中「識詐」為對抗詐欺的首部曲，希望透過公布詐騙常見話術等方式，增強民眾防詐免疫力。

余俊燦表示，疫情影響改變國人生活型態，「宅經濟」蓬勃發展，詐騙集團也看準民眾使用網路購物及交友頻率增加，廣布細胞在各大社交平台，趁隙騙取民眾苛包，為避免民眾財產損失，大甲警分局定期派員至轄內金融機構、超商，協請行員或店員針對匯款或購買遊戲點數民眾多加關懷提問，發現疑似遭詐騙民眾，可通報員警及時到場查證、勸阻，雙方建立「警銀聯阻防詐」群組，確保民眾財物安全。

大甲警分局為感謝金融機構積極攔阻詐騙案件，分局長吳燕山也會率領偵查隊長郭國津等人，到金融機構公開表揚機警行員之義行，並頒發感謝狀及致贈紀念品予有功人員。

大甲分局統計民眾報案遭詐騙案件，前3名為「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款」，假投資常與「假交友」結合，是總財損最高的詐騙類型。詐團常以帥哥美女圖吸引被害人注意，宣稱「保證獲利」、「穩賺不賠」且利潤豐厚來吸引民眾，將民眾加入LINE投資群組內，群組內就有其他冒稱「投資平台客服人員、老師、助理、投資者」等同夥分享投資教學、經驗及獲利，歹徒利用這種「從眾行為」，再慫恿操作外匯期貨、虛擬貨幣及博奕等投資，初期有小額獲利，等被害人加碼的投資，便拖延出金，最後投資網站或App無預警關閉，讓人血本無歸。

排名第2的假網拍，近期歹徒在拍賣網站或臉書社團出現很多「要搬家、二手出清、和男友分手不想再看到」等等貼文，販售家電、3C產品、Switch遊戲主機含遊戲片等「低於市價」商品，買家下訂匯款後就斷絕聯絡。