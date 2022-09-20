影／網路佯「賣酒」真販毒 中警追到嘉義破毒品分裝場

台中市刑大偵五隊在年初在網路巡邏時，發現郭姓毒犯在通訊軟體上佯稱賣酒，實際販售毒咖啡包，警方報請檢察官指揮後，以誘捕偵查方式，約出郭在嘉義一處停車場交易，當場查扣毒咖啡包等贓證物，隨後又前往一處社區大樓，找來鎖匠開門，破獲毒品分裝場，全案依毒品罪嫌移送嘉義地檢署後，檢方偵結起訴。

台中市刑大偵五隊在今年2月間在網路巡邏時，發現無業的郭姓男子（29歲）在手機通訊軟體微信上匿稱「來酒鋪營」，佯稱賣酒，但實際上卻是以賣酒為幌子，背地裡從事販售毒咖啡包的不法犯行，經報請嘉義地檢署來股吳檢察官心嵐指揮後，以誘捕偵查方式，以20包毒咖啡5500元的價格，邀出郭在嘉義市中興路一處停車場交易。

警方在現場埋伏，等到郭現身後抓人，當場起獲毒咖啡包20包、手機、現金600元等贓證物，經警方溯源，發現郭不光是送毒品，還兼任分裝場毒品分裝工作，而毒咖啡包分裝場，還隱身在社區大樓內。

警方再通報檢察官指揮後，立即對該大樓分裝場執行逕行搜索，請來鎖匠協助開鎖，衝入屋內搜索再查扣第二級毒品大麻1株、毒咖啡包7包、半成品25包、毒品原料數包、包裝袋、封口機及其他分裝工具1批、現金3700元等，查扣原料粉末，經檢驗含有第三級毒品硝甲西泮（俗稱一粒眠）及第四級毒品硝西泮等危害人體的毒品，初估市價在數萬元。

全案以毒品案移送嘉義地檢署後，檢方經連月追查、溯源後，認定郭涉犯毒品罪，偵結起訴。

台中市警局表示，去年市警局查緝毒品工作，獲內政部警政署核定為六都第一，將持續努力。另請民眾協助警方，如發現毒品不法情事，請勇敢檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，最高可獲得1000萬元檢舉獎金。

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