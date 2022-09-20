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影／通緝犯報假名受檢 員警一喊名字隔壁卻喊「有」
高雄市警方查緝大樓租住戶藏匿槍、毒，發現葉姓男子涉嫌持有槍械，與另2對情侶同住涉嫌吸食毒品，其中1對情侶涉詐欺，由多處地檢署通緝。林姓男子擔心曝露通緝身分，報他人的名字受檢，不料，警方一喊名字，鄰房的同住者卻喊「有」，馬上被警方查出涉6案遭通緝的身分。
據了解，林姓男子（25歲）和邱姓女友（29歲）都涉詐欺案，分別自2、3月間遭通緝，林涉6案、邱女涉3案，被新北、桃園、台中、彰化、高雄等地檢署及地方法院通緝，今年4月間，由邱女在高雄市鳳山區某大樓租屋，與葉姓男子（25歲）、吳姓男子和懷孕9月的丁姓女子同住。
高雄市刑警大隊偵二隊接獲檢舉，指大樓8樓有間房子出入複雜，並經常喧嘩又傳出像怪味道，懷疑有人吸毒，警方埋伏查緝，9月14日發現邱女外出，立即圍上，持搜索票進屋，發現葉等5人分租屋內3間房間，在葉姓男子的房內，搜出1把改造手槍和32顆子彈。
林姓男子自知遭通緝，把隔壁房的吳姓男子身分證，設為手機螢幕桌布，面對警方查緝時報假名，員警見照片覺得不對勁，大喊吳的名字，沒想到吳就趴在隔壁房也正受檢，聽到警方喊名字，以為警方叫他，馬上喊「有」，林姓男子才吐實，說出自己的本名，經警方查出涉6件詐欺及賭博案，經高雄、彰化、台中、新北等地檢署及法院發布通緝。
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