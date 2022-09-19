九合一大選將至！海山警辦治安座談會 逾百人參與

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

九合一大選即將在11月底舉行，新北市警海山分局積極宣導警政查賄制暴等工作，今天在分局7樓禮堂舉辦社區治安座談會，邀請新北地檢署、轄區民意代表、鄰里長和各學校、金融機構、超商等代表逾110人聽講，由檢察官李宗翰主講，宣導檢舉賄選與加強查賄的重要性。

海山警方今天下午在分局禮堂舉辦社區治安座談會，由分局長周振安主持，先針對轄區治安及交通現況做簡介，再宣導當前各項重點警政工作，如查賄制暴、預防詐欺犯罪、安居緝毒與交通安全等，期間有多位里長對治安和交通問題提出建言，互動良好，增進警民距離。

座談會上，檢察官李宗翰授課宣導「檢舉賄選」與「加強查賄」的重要性，確保選舉期間不受金錢、暴力等不法手段影響，淨化選舉風氣，接著由偵查隊長廖武郎宣導反詐騙、反毒品等議題，提醒民眾認識新興毒品的外觀及防範的方式，並指出假投資詐騙、防疫補助等新詐騙方式，

最後由交通組針對轄區易發生事故10大路段、肇事原因分析詳細說明，同時加強宣導校園周遭接送兒童車輛臨停等議題，好讓鄰里長能將觀念傳達給里民，再擴展到轄內民眾。

海山警方表示，社區治安座談會是分局與社區間的重要橋樑，共同商議各項議題，建立良好的互動關係，好改善社區治安和交通，更可以透過聯防機制，降低治安死角。

海山分局長周振安主持社區治安座談會。記者翁至成／翻攝
海山分局長周振安主持社區治安座談會。記者翁至成／翻攝
海山警方今天在分局7樓禮堂舉辦社區治安座談會，現場有110人參加。記者翁至成／翻攝
海山警方今天在分局7樓禮堂舉辦社區治安座談會，現場有110人參加。記者翁至成／翻攝
新北地檢署檢察官李宗翰，授課宣導「檢舉賄選」與「加強查賄」的重要性。記者翁至成／翻攝
新北地檢署檢察官李宗翰，授課宣導「檢舉賄選」與「加強查賄」的重要性。記者翁至成／翻攝

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