調查局選前掃蕩全台地下通匯 搜23處查獲120億

調查局今天表示，配合台灣高檢署「111年度選前查緝不法金流」專案，於5日至15日發動偵辦，掃蕩全台地下通匯業者，搜索23處，約談63人，查獲不法金額約新台幣120億元。

調查局發布新聞稿指出，境外不法資金進入台灣，向來多透過跨國兩地的地下匯兌業者，以合法商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司為掩飾，作為各式犯罪的資金移轉或洗錢管道。

調查局過去曾偵破有國人透過地下通匯管道，收取中國國台辦資助，協助特定候選人賄選或在台發展組織。

為維護國家安全，防制境外不法資金介入選舉，並穩定資本市場安全，調查局配合台灣高等檢察署「111年度選前查緝不法金流」專案，於5日至15日發動執行同步偵辦，掃蕩全台地下通匯業者，全力清查地下通匯及洗錢金流收匯款人，以追緝不法資金最終受益人，防制境外勢力資金透過地下金融交易市場進入台灣，干擾國內金融交易秩序，影響選舉公平性。

調查局同步偵辦期間，動員台北市調查處、新北市調查處、桃園市調查處、台中市調查處、台南市調查處、高雄市調查處等14站，總計查緝案件29案，執行搜索23處所，約談63人，查獲不法地下通匯金額約新台幣120億元。

調查局指出，於偵辦過程發現，地下通匯犯行多出現於台灣與中國或越南、緬甸、菲律賓等東南亞國家間的異地資金清算匯兌及移轉，匯兌模式有透過第三方支付方式、購買虛擬通貨方式，或透過貿易物流業者、人力仲介業者等，以合法交易金流為掩飾，協助犯罪集團異地移轉資金，後續將就個案循線釐清往來匯兌金流，積極追查不法金流最終流向及是否涉及干擾年底選舉，以杜絕不法。

調查局表示，將持續依台灣高檢署「選前查緝不法金流專案執行聯繫會議」決議，督促所屬外勤處站積極發掘線索，嚴查地下通匯及洗錢案件，持續密切調查犯罪高風險業者交易金流有無異常並涉及地下通匯情事，全力防堵境外勢力資金非法入台介入選舉，以捍衛乾淨選舉，穩定金融秩序，維護社會安定，保護國家安全。