聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／沒品亂停車引來警察 三重大叔被查獲可樂果藏毒

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名沈姓男子日前於深夜至三重區某超商購物，隨意把機車亂停在門口影響通行，引起巡邏員警注意。警方等他走出超商，詢問「車是你的嗎？」沈男還否認，但手上拎著鑰匙賴不掉，接著車上就被查獲，有毒品藏在開過的零食包裝袋內。

新北市警察局保安大隊霹靂小組，15日凌晨0時55分巡邏經三重區文化南路，發現1輛機車直接斜停在超商店門口，不僅妨礙超商進出，也影響道路通行，況且地上還有紅線禁止臨停。

員警趨近看見機車鑰匙孔下方置物盒，放了1包開過的可樂果豌豆酥，袋內還有1個不明夾鏈袋，便在車旁等候50歲沈姓男子走出超商，直接詢問「是你的機車嗎？」他手上明明拎著車鑰匙，卻謊稱不是車主。

員警拿他的鑰匙要去試車，沈男才承認。接著被問到「這包可樂果是你吃的？」並取出夾鏈袋，他已知賴不掉，坦承是安非他命。沈男最後因這包0.34公克毒品和吸食器，警詢後被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北保大指出，每日晚間8時至隔日凌晨6時，加派霹靂小組4人，協助在三重、蘆洲地區執行巡邏及快打勤務，9月迄今已在線上勤務中查獲毒品13件、通緝犯3人、失聯移工3名，共19件。其中小隊長何鈺鵬更是連續4天查獲毒品及通緝。

員警發現機車置物盒這包零食，袋內有不明夾鏈袋。圖／警方提供
員警發現機車置物盒這包零食，袋內有不明夾鏈袋。圖／警方提供
沈姓男子因持有毒品被移送法辦。圖／警方提供
沈姓男子因持有毒品被移送法辦。圖／警方提供
沈姓男子因為亂停車引起警方關注，機車上被查獲安非他命毒品。記者林昭彰／翻攝
沈姓男子因為亂停車引起警方關注，機車上被查獲安非他命毒品。記者林昭彰／翻攝
沈姓男子坦承可樂果袋內，有安非他命毒品和吸食器。記者林昭彰／翻攝
沈姓男子坦承可樂果袋內，有安非他命毒品和吸食器。記者林昭彰／翻攝

毒品 超商

延伸閱讀

中監逃犯與兄姊同住 4年前出獄後再犯多案判16年

影／販毒被搶謊報「被搶十萬」 警逮人原來是被黑吃黑

毒品再犯率高 台師大提「精準司法轉向處遇」可有效改善

高醫驗毒錯誤 監委：應再次清查協助受害人求償

相關新聞

環島逃千里 屏旅館命案凶嫌落網

屏東一家平價旅館15日發生駭人命案，46歲林姓女子疑遭人勒頸窒息死亡。警方組專案小組追查，鎖定同住的70歲邱姓男子涉重嫌...

受刑人脫逃 中監3管理員交保

台中監獄受刑人陳坤和趁就醫時脫逃，前天落網，地檢署傳訊10人後，認定歐姓、陳姓、蔡姓男子等3名管理員涉犯疏縱人犯罪，昨晨...

受刑人陳坤和脫逃案 台中監獄3名管理員涉刑責檢命重保

台中地檢署調查台中監獄受刑人陳坤和脫逃案，經檢察官偵辦後，陸續訊問十餘名涉案人、證人後，在今天凌晨認定台中監獄3名管理員...

涉嫌持刀殺弟媳 男子被依殺人未遂罪嫌起訴

范姓男子因家產分配及照顧父親問題與弟弟夫婦時有爭執，日前范男持水果刀、鐵鎚到弟弟經營的眼鏡行，涉嫌持刀砍殺弟媳葉婦重傷，...

影／新北超瞎銀樓搶案！29歲女逃逸換裝 被敲更衣室喝令「出來」

29歲王姓女子昨天到新北市三重區某銀樓，用印刷很粗糙的假鈔付款，當場被識破，猛然抓了金飾奪門逃脫，搭計程車到運動用品店企...

中監人犯陳坤和脫逃 中檢漏夜偵訊以脫逃罪辦多人

台中監獄受刑人陳坤和在17日趁就醫時，以鐵線解開腳鐐脫逃，昨天在桃園落網，陳因拒捕自殘受傷，仍在醫院治療，台中地檢署在案發後，同步啟動追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。