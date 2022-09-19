影／沒品亂停車引來警察 三重大叔被查獲可樂果藏毒

新北市1名沈姓男子日前於深夜至三重區某超商購物，隨意把機車亂停在門口影響通行，引起巡邏員警注意。警方等他走出超商，詢問「車是你的嗎？」沈男還否認，但手上拎著鑰匙賴不掉，接著車上就被查獲，有毒品藏在開過的零食包裝袋內。

新北市警察局保安大隊霹靂小組，15日凌晨0時55分巡邏經三重區文化南路，發現1輛機車直接斜停在超商店門口，不僅妨礙超商進出，也影響道路通行，況且地上還有紅線禁止臨停。

員警趨近看見機車鑰匙孔下方置物盒，放了1包開過的可樂果豌豆酥，袋內還有1個不明夾鏈袋，便在車旁等候50歲沈姓男子走出超商，直接詢問「是你的機車嗎？」他手上明明拎著車鑰匙，卻謊稱不是車主。

員警拿他的鑰匙要去試車，沈男才承認。接著被問到「這包可樂果是你吃的？」並取出夾鏈袋，他已知賴不掉，坦承是安非他命。沈男最後因這包0.34公克毒品和吸食器，警詢後被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。