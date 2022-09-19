聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／沒品亂停車引來警察 三重大叔被查獲可樂果藏毒
新北市1名沈姓男子日前於深夜至三重區某超商購物，隨意把機車亂停在門口影響通行，引起巡邏員警注意。警方等他走出超商，詢問「車是你的嗎？」沈男還否認，但手上拎著鑰匙賴不掉，接著車上就被查獲，有毒品藏在開過的零食包裝袋內。
新北市警察局保安大隊霹靂小組，15日凌晨0時55分巡邏經三重區文化南路，發現1輛機車直接斜停在超商店門口，不僅妨礙超商進出，也影響道路通行，況且地上還有紅線禁止臨停。
員警趨近看見機車鑰匙孔下方置物盒，放了1包開過的可樂果豌豆酥，袋內還有1個不明夾鏈袋，便在車旁等候50歲沈姓男子走出超商，直接詢問「是你的機車嗎？」他手上明明拎著車鑰匙，卻謊稱不是車主。
員警拿他的鑰匙要去試車，沈男才承認。接著被問到「這包可樂果是你吃的？」並取出夾鏈袋，他已知賴不掉，坦承是安非他命。沈男最後因這包0.34公克毒品和吸食器，警詢後被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北保大指出，每日晚間8時至隔日凌晨6時，加派霹靂小組4人，協助在三重、蘆洲地區執行巡邏及快打勤務，9月迄今已在線上勤務中查獲毒品13件、通緝犯3人、失聯移工3名，共19件。其中小隊長何鈺鵬更是連續4天查獲毒品及通緝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言