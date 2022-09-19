陳坤和脫逃至少3缺失 中監：行政調查已完成待認懲處

台中監獄逃犯陳坤和昨天在桃園中壢落網，警方圍捕時鳴槍，陳失控持刀刺胸、頸受重傷，昨天先在桃園就醫後，撿回一命，昨晚已移回台中戒護，針對人犯脫逃疏失，中監與法務部矯正署昨已展開調查，針對有關人員行政疏失部分，已認定「確有疏失」，將開會討論懲處程度。

據透露，陳脫逃過程有幾點被認為有疏失，其一、因受刑人在外出就醫時，都會經過搜身程序，陳持有鐵線，卻沒有被監所人員發現，另外，受刑人雖然有就醫需求，仍需上手銬、腳鐐，陳脫逃時，只有上腳鐐卻無手銬，讓陳更輕易脫逃。

最後，與陳同在戒護病房的還有其他三名病患，因其中一人要到急診室檢查，所以由主任管理員負責兩間戒護病房，而在巡兩間病房的空檔，管理人員無其他確保防逃的措施，都被認為有行政疏失，議處相關人員。

台中監獄副典獄長楊戶政說，有關受刑人陳坤和脫逃一案，中監配合法務部政風小組、矯正署政風室，在昨天展開調查，由政風人員詢問中監涉案管理人員，釐清相關案發經過，是否涉及行政疏失，目前已確認，中監管理人員有行政疏失，將待後續開會討論，疏失人員的懲處程度，因全案仍由檢方、法務部政風人員調查刑事、行政責任，且處分尚未經會議討論通過，暫時無法對外界說明。

據查，陳坤和（45歲）是南投埔里人，曾涉毒品、槍砲等罪，判刑12年5月，4年前出獄後，重操舊業，陸續涉及毒品、槍砲、竊盜等多件刑案，再遭法院判刑16年，今年3月入台中監獄服刑，服刑期間陳無異狀，因陳左腳跟受傷有鋼釘，培德醫院評估後，安排回中國醫藥大學附設醫院手術，取出鋼釘。