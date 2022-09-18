假檢警釣魚騙大陸、泰國、越南人 詐團工程師5人落網

詐騙集團假冒檢警、法院騙大陸、泰國與越南人，誘使在假冒官署的釣魚網頁填網路銀行資料後盜轉存款，向20人騙走7百萬元，刑事局拘提涉嫌替詐團寫網頁程式的巫姓男子等5人，依詐欺、妨害電腦使用罪嫌移送，檢方命5至20萬元交保。

警方調查，詐團假冒官署致電大陸、泰國、越南人，傳送網路連結，要求點擊連上造假的中華人民共和國最高人民檢察院、泰國曼谷民事法院、越南公安部網頁，填寫網銀帳號、密碼，並指示下載惡意程式App。

詐團取得網銀資料後盜轉存款，透過惡意程式攔截銀行發送的認證簡訊，輸入認證碼完成轉帳。刑事局查出，34歲巫姓男子找29歲陳姓男子等4名工程師，替詐團寫釣魚網頁程式及惡意程式。

國外一間資安公司發現釣魚網頁疑來自台灣，刑事局駐印尼聯絡官去年初接獲情資回報，刑事局國際科偵一隊鎖定犯嫌住處，去年8月赴苗栗縣拘提陳，今年6月在台中市拘提巫及3名工程師，查扣電腦、手機發現相關程式。

刑事局通報陸方清查19人被騙人民幣135萬元（約台幣6百萬元），泰方查出1人被騙泰銖1百萬元（約台幣1百萬元），越方尚在清查。