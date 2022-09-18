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抓到了！中監逃犯在桃園中壢落網 持銳器自殘送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中監獄受刑人陳坤和昨天下午趁就醫時，以鐵線打開腳鐐脫逃，台中地檢署成立專案小組追查，據了解，陳在今天下午已被專案小組查緝到案，陳當時還持有尖刀、剪刀等銳器，有自殘行為，目前已被專案小組送醫。

據查，逃犯陳坤和（45歲）是南投人，涉嫌槍砲、毒品案遭判刑16年確定，今年3月22日入台中監獄服刑，入監前左腳跟有開刀，開刀出有打鋼釘，入監後中監因陳的醫療需求，經培德醫院評估後，轉診往中國醫藥大學附設醫院回診，取出鋼釘，昨天上午10時許，陳手術完後，回病房休息，下午5時44分，監所管理員發現，陳已不在病房，趕緊通報。

陳疑似利用長約10公分的鐵線，在昨天下午5時22分時破壞腳鐐，在35分時離開中國醫藥大學附設醫院，逃亡旁邊的台中殯儀館，期間竊車衝撞柵欄，遇到巡邏警車後，棄車逃逸，台中地檢署在昨晚8時5分收到台中監獄通報後，責成檢察官林俊杰指揮台中市刑大偵四隊、第二警分局偵查隊合組專案小組調查，目前掌握，陳疑已逃往外縣市，不在台中市區。

台中監獄表示，因受刑人的就醫需求，方便醫院檢查、看診，陳配戴的非「鉚釘式腳鐐」，而是一般的開鎖式的腳鐐，而陳用不明方式取得鐵線後，破壞腳鐐，再趁管理員巡房的空檔，趁機脫逃，將會檢討相關機制。

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台中監獄逃犯陳坤和今天下午在桃園市中壢區中山東路一段落網，陳面對幹員，有持銳器自殘行為，已被送醫。圖／讀者提供
台中監獄逃犯陳坤和今天下午在桃園市中壢區中山東路一段落網，陳面對幹員，有持銳器自殘行為，已被送醫。圖／讀者提供
台中監獄逃犯陳坤和今天下午在桃園市中壢區中山東路一段落網，陳面對幹員，有持銳器自殘行為，已被送醫。圖／讀者提供
台中監獄逃犯陳坤和今天下午在桃園市中壢區中山東路一段落網，陳面對幹員，有持銳器自殘行為，已被送醫。圖／讀者提供

監獄 受刑人 台中市

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