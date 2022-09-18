獨／屏東船長關島猝死沒人開回 他十多年沒開過仗義支援

屏東縣琉球籍漁船「金隆成18號」15日在關島北方海域作業時，船長陳瑞益因病猝逝，船上7名印尼漁工都不會開船；陳妻哭求丈夫多年好友老船長洪淵揮幫忙，10多年沒開船的洪男仗義相助，今在海巡署協助下，搭乘巡護八號出港，預計21日晚上和漁船會合接手開船。

「我嘛揪煩惱」，今天上午PCR檢測通過的屏東老船長洪淵揮(64歲)，踏上海巡署巡護八號，接受記者訪問時，吐露忐忑不安的心情。

洪男說，和金隆成18號的船長陳瑞益認識10多年，2人是小琉球同鄉好友，陳妻日前接獲通知，因無人會開船，當時只知她的丈夫肝硬化，病得很嚴重，陳妻跑到他家哭求他幫忙，沒想到後來卻傳出好友已死亡的噩耗。

洪男說，因不捨好友的遭遇，加上漁船上有漁獲，還有7名印尼籍漁工，漁工沒人會開船，自己雖10多年未開船了，也未到過出事的漁船海域過，但為了好友及其家人，只好硬著頭皮上陣。

洪男站在海巡八號上，言語滿是擔憂說，他接下將好友的漁船從關島開回東港的任務後，煩惱到好幾天睡不好覺，因為自己已10多年未開船。

海巡署艦隊分屬副分署長吳金河在岸上對洪男信心喊話，請洪勿擔心，並找來巡護八號船長王肇順，再三叮嚀，到了金隆成18號會合點後，協助洪男檢視漁船狀況，並設定好回程航行歷程，讓洪男安心。

巡護八號此行船上有34名海巡人員，除將協助洪男和金隆成18號會合外，也將展開海上2個月的巡護任務，預計最快21日晚上即可抵達「金隆成18號」所在海域，最快金隆成18號將於24或25日抵達東港。

金隆成18號月前出港，14日上午在日本東京東南方710浬關島公海作業時， 罹患肝硬化的船長陳瑞益（59歲）出現多次吐血，決定駛返台灣，未料印尼船員15日傍晚發現船長倒臥地上，無呼吸心跳，趕緊通報東港區漁會漁業電台。