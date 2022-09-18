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獨／屏東船長關島猝死沒人開回 他十多年沒開過仗義支援

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

屏東縣琉球籍漁船「金隆成18號」15日在關島北方海域作業時，船長陳瑞益因病猝逝，船上7名印尼漁工都不會開船；陳妻哭求丈夫多年好友老船長洪淵揮幫忙，10多年沒開船的洪男仗義相助，今在海巡署協助下，搭乘巡護八號出港，預計21日晚上和漁船會合接手開船。

「我嘛揪煩惱」，今天上午PCR檢測通過的屏東老船長洪淵揮(64歲)，踏上海巡署巡護八號，接受記者訪問時，吐露忐忑不安的心情。

洪男說，和金隆成18號的船長陳瑞益認識10多年，2人是小琉球同鄉好友，陳妻日前接獲通知，因無人會開船，當時只知她的丈夫肝硬化，病得很嚴重，陳妻跑到他家哭求他幫忙，沒想到後來卻傳出好友已死亡的噩耗。

洪男說，因不捨好友的遭遇，加上漁船上有漁獲，還有7名印尼籍漁工，漁工沒人會開船，自己雖10多年未開船了，也未到過出事的漁船海域過，但為了好友及其家人，只好硬著頭皮上陣。

洪男站在海巡八號上，言語滿是擔憂說，他接下將好友的漁船從關島開回東港的任務後，煩惱到好幾天睡不好覺，因為自己已10多年未開船。

海巡署艦隊分屬副分署長吳金河在岸上對洪男信心喊話，請洪勿擔心，並找來巡護八號船長王肇順，再三叮嚀，到了金隆成18號會合點後，協助洪男檢視漁船狀況，並設定好回程航行歷程，讓洪男安心。

巡護八號此行船上有34名海巡人員，除將協助洪男和金隆成18號會合外，也將展開海上2個月的巡護任務，預計最快21日晚上即可抵達「金隆成18號」所在海域，最快金隆成18號將於24或25日抵達東港。

金隆成18號月前出港，14日上午在日本東京東南方710浬關島公海作業時， 罹患肝硬化的船長陳瑞益（59歲）出現多次吐血，決定駛返台灣，未料印尼船員15日傍晚發現船長倒臥地上，無呼吸心跳，趕緊通報東港區漁會漁業電台。

由於船上僅有船長是台籍，另7名印尼漁工都不會說中文，船長家屬透過仲介人員翻譯，才得知陳瑞益已無呼吸心跳，暫置冰庫防止大體腐爛，但漁工都不會開船，船身位置在日本東京東南方710海浬公海上，距台灣2200海浬。

海巡署巡護八號搭載洪姓老船長出港，預計21日晚上和漁船會合接手開船。記者石秀華／攝影
海巡署巡護八號搭載洪姓老船長出港，預計21日晚上和漁船會合接手開船。記者石秀華／攝影
「我嘛揪煩惱」，今天上午PCR檢測通過的屏東老船長洪淵揮，踏上海巡署巡護八號，至關島附近海域接回猝逝好友的漁船，出發前，吐露忐忑不安的心情。記者石秀華／攝影
「我嘛揪煩惱」，今天上午PCR檢測通過的屏東老船長洪淵揮，踏上海巡署巡護八號，至關島附近海域接回猝逝好友的漁船，出發前，吐露忐忑不安的心情。記者石秀華／攝影
海巡署艦隊分屬副分署長吳金河今天上午在岸上對即將出發的巡護八號人員精神喊話。記者石秀華／攝影
海巡署艦隊分屬副分署長吳金河今天上午在岸上對即將出發的巡護八號人員精神喊話。記者石秀華／攝影
巡護八號漁船船長王肇順，安撫心情緊張的屏東老船長洪淵揮。記者石秀華／攝影
巡護八號漁船船長王肇順，安撫心情緊張的屏東老船長洪淵揮。記者石秀華／攝影

海巡署 印尼 東港

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